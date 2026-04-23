Adidas si echipa Audi Revolut Formula 1 au dezvaluit o colectie editie limitata dedicata Marelui Premiu din Miami. Aceasta este prima dintr-o serie de colectii speciale comune, legate de weekendurile de curse din Formula 1, care vor continua pana in 2026. Lansarea marcheaza o intersectie tot mai evidenta intre motorsport si stilul urban.

Inspiratie din fotbal si culorile vibrante ale orasului

Noua colectie capsula, centrata atat pe lifestyle, cat si pe performanta, aduce laolalta lumea fotbalului si cea a Formulei 1. Designul se inspira din culorile vibrante ale orasului Miami si din cultura stradala moderna, dar surpriza vine din alta parte. Te-ai fi gandit ca o echipa de F1 se va inspira din fotbalul de acum aproape 20 de ani?

E drept ca sursa de inspiratie principala este designul Teamgeist de la Cupa Mondiala FIFA din 2006. Panourile curbate creeaza efectul optic al mingii de meci, cu forma sa distinctiva de „opt”. Pentru colectia Miami, acest concept a fost reinterpretat cu tonuri de apus si detalii caleidoscopice, putand fi purtat de intreaga echipa, de la mecanici si ingineri pana la piloti.

Recomandari Colecția Adidas x ASOS de la 50$ face furori online și e aproape epuizată

Ce contine colectia

Piesa centrala este un tricou de pilot cu nuante de roz si albastru pe un fundal negru. Acelasi design se regaseste si pe jachete, pantaloni scurti, tricouri si accesorii. Hai sa vedem si incaltarile, pe bune. Colectia este completata de o pereche de pantofi sport personalizati, modelul Megaride F50, care prezinta panouri ce imita o panza de paianjen peste o baza din plasa neagra.

Imaginea campaniei este asigurata de pilotii de Formula 1 ai Audi, Nico Hulkenberg si Gabriel Bortoleto.

O viziune culturala

Stefano Battiston, directorul comercial al echipei Audi Revolut Formula 1, a explicat viziunea din spatele acestei colaborari (anuntata pentru sezonul 2026). El a subliniat ca intentia este de a depasi granitele circuitului de curse.

Recomandari Minodora dezvăluie colecția de peste 200 de parfumuri și decorul de Paște

„Colecția Miami reflectă ambiția noastră de a poziționa echipa Audi Revolut Formula 1 într-un context cultural mai larg”, a declarat Battiston. „Aceasta nu este pur și simplu o lansare specifică unei curse, ci o colecție care surprinde modul în care Formula 1 este trăită astăzi, la intersecția dintre performanță, modă și comunitate. Împreună cu Adidas, am creat ceva care îmbină identitatea echipei noastre cu energia și creativitatea din Miami – oferind fanilor o modalitate proaspătă și autentică de a se conecta cu brandul nostru.”

Pe circuit si in magazine

Dar legatura cu circuitul ramane puternica. Nico Hulkenberg si Gabriel Bortoleto vor purta pe pista costume de curse in editie speciala, cu aceleasi modele si culori ca ale noii colectii.

O miscare indrazneata.

Recomandari Adina Buzatu își dezvăluie secretele echilibrului într-o vacanţă specială

Iar pentru fanii care vor sa puna mana pe piese, colectia Audi Revolut Formula 1 team x Adidas Miami este deja disponibila online in magazinul oficial al echipei, pe site-ul Adidas si la anumiti retaileri globali ai marcii.