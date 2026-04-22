Cea de-a treia colaborare dintre Adidas Originals și ASOS, lansată pe 16 aprilie, a provocat o adevărată frenezie online. Colecția capsulă, cu prețuri între 50 și 160 de dolari, include piese care se epuizează rapid, combinând stilul sportiv specific Adidas cu cele mai noi micro-trenduri.

O colecție mai expresivă

Noua linie vestimentară este gândită să iasă în evidență. „Această a treia colecție duce colaborarea Adidas Originals x ASOS într-un spațiu mai expresiv, cu texturi elevate și un stil mai ascuțit”, a declarat Vanessa Spence, vicepreședinte executiv de brand și creație la ASOS. „Odată cu extinderea pe piața din SUA, putem invita și mai mulți oameni să îmbrățișească colecția și să și-o însușească.”

lucrurile stau cam așa: ADN-ul sportiv Adidas și celebrele trei dungi se întâlnesc cu dragostea ASOS pentru tot ce e nou și cool. Rezultatul? O serie de piese vestimentare care arată bine și se simt și mai bine, de la tricouri polo cu aer smart la fuste mini din plasă și pantaloni de trening cu tivuri bufante.

De la buline la dungi supradimensionate

Dar de ce a explodat colecția pe internet? Hai sa vedem. Popularitatea se datorează în mare parte unor elemente super în vogă, cum ar fi bulinele, dungile și siluetele supradimensionate. Sunt detalii care, să fim serioși, flatează pe oricine și pot fi purtate iar și iar.

V-ați gândit vreodată cum o singură piesă poate schimba complet o ținută? Asta pare să fie miza aici. Iar mărimile disponibile variază de la XS la XXL, acoperind o plajă largă de siluete.

Piesele cheie care se vând ca pâinea caldă

Dacă v-a făcut ceva cu ochiul, ar trebui să vă grăbiți. Unele articole sunt deja pe terminate. De exemplu, maleta din lână 100% cu dungi roz costă 50 de dolari și are mâneci scurte, fiind perfectă pentru vremea de tranziție. Iar logo-ul Adidas este imprimat discret, într-o nuanță de roz pastel.

Un alt bestseller este fusta mini tricotată (75 de dolari), realizată din bumbac ce reglează temperatura – ideală pentru sezonul festivalurilor. Textura sa din plasă îi conferă un aspect ușor transparent, un trend care nu dă semne de oboseală. Pentru confort maxim, talia este prevăzută cu șnur ajustabil.

Jacheta de trening cu guler înalt, la 125 de dolari, mai este disponibilă doar în câteva mărimi. E drept că siluetele sport, de tipul „model-off-duty”, sunt peste tot, de la Kendall Jenner la Hailey Bieber. Jacheta are închidere cu capse și tiv cu șnur.

Nu lipsește nici clasicul tricou polo tricotat (80 de dolari), o piesă atemporală. Schema de culori neutre (crem, gri și negru) îl face extrem de versatil, în timp ce detaliul cu fermoar îi adaugă o notă streetwear neașteptată.

Cifrele vorbesc de la sine.

Și, în final, pantalonii de trening „balloon” la 100 de dolari. Aceștia îmbină perfect stilul feminin cu cel atletic, având o nuanță de roz pal și o croială amplă ce oferă confort pe tot parcursul zilei (un fel de balletcore pentru stradă). Mărimile la pantaloni încă sunt disponibile, dar jacheta asortată s-a epuizat deja complet.