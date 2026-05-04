Brandul londonez Damson Madder tocmai a bătut palma cu AMK Atelier din Amsterdam pentru prima lor colecție capsulă de haine de lucru din denim destinate femeilor. Piesele au prețuri cuprinse între 85 și 335 de dolari și promit să redefinească felul în care ne îmbrăcăm atunci când vrem să fim active și conectate la mediul din jur.

Confortul care te insoteste peste tot

Te-ai gândit vreodată de câte ori ai renunțat la o ținută care îți plăcea doar pentru că nu era practică? Maria Gunnarsson, fondatoarea AMK Atelier, a observat exact acest detaliu când și-a dat seama că foarte multe femei „tânjeau după haine de lucru frumoase, rezistente și funcționale.”

Iar colecția de față exact asta livrează, fără compromisuri. „Sunt suficient de versatile pentru grădinărit, drumeții, agricultură sau pur și simplu pentru a rămâne confortabilă și elegantă în oraș”, a explicat ea.

O poveste scrisa pe tipare reale

Povestea a început la Kingpins Amsterdam, unde Gunnarsson a prezentat proiectul Rooted, documentând durabilitatea denimului purtat de lucrători reali. Acolo le-a cunoscut pe designerii Damson Madder, Catrin Thomas și Chloe Dorr. „După această întâlnire, am început să discutăm care piese s-ar potrivi cel mai bine femeii Damson Madder. Le-a plăcut ideea de a prezenta colecția pe fermierii cu care lucrasem, așa că am ales modele pe care le-am dezvoltat împreună cu fermierii, iar fiecare design poartă, si numele unui fermier anume: pantalonii Laura cu fermoar, salopeta Lisa și jacheta de lucru Julia”, a detaliat Gunnarsson.

Să fim serioși, nevoia de haine care să țină pasul cu tine nu e doar o poveste de marketing. Când fugi vineri seara din aglomerația Bucureștiului spre o cabană la munte (sau când pur și simplu meșterești ceva prin curte), fix de genul ăsta de piese rezistente ai nevoie. „Prin aceasta, cred cu adevărat că există un gol în industria modei pentru îmbrăcămintea menită să fie purtată în viața de zi cu zi afară, în zilele în natură când ești liberă, conectată la pământ sau într-un flux mai creativ. Acestea sunt genul de momente de care cred că avem mai multă nevoie în viețile noastre astăzi”, a adăugat creatoarea.

Detaliile care fac diferenta in moda

Materialele contează enorm când vine vorba de calitatea pe termen lung. Într-un reportaj publicat recent de Wwd aflăm că întreaga colecție este fabricată în Turcia din bumbac organic, cu accesorii metalice durabile, totul produs în cantități limitate. Și au renunțat complet la spălările agresive care distrug fibra, lăsând uzura să se formeze natural pe corpul celei care poartă hainele.

Pentru Maria, implicarea a fost totală la partea de croitorie. „În multe branduri de modă, furnizorii dezvoltă blocurile de potrivire și tiparele, și deși mulți dintre ei sunt foarte pricepuți și oferă potriviri excelente, pentru mine tiparul este scrisul meu de mână. Acolo trăiește esența designului, în fiecare detaliu, curbă și formă care se unesc pentru a crea cea mai confortabilă potrivire, în special în îmbrăcămintea pentru femei.”

Numai că lucrurile nu s-au oprit aici, iar integrarea ideilor a mers neașteptat de bine. „Să am modelele mele încorporate în colecția lor a părut foarte natural. Cusăturile decorative de pe pantaloni adaugă un detaliu jucăuș și rafinat, care simt că se aliniază cu ADN-ul Damson Madder care străbate multe dintre colecțiile lor.”

Sustenabilitate pe bune, nu doar pe hartie

Detaliile simpatice fac mereu diferența, iar pe eticheta principală a colecției tronează două femei care scot un morcov uriaș din pământ. „Au creat, si etichete făcute din resturi de denim, reciclate din deșeurile de producție ale Damson Madder, ceea ce este muzică pentru urechile mele. A fost inspirant să împărtășim idei despre cum totul poate avea un scop. O colaborare cu adevărat grozavă în care ambele noastre puncte forte s-au unit într-o mică colecție capsulă”, a povestit ea entuziasmată.

Dar cum se simt, de fapt, aceste haine? „Rezultatul sunt haine care se simt atât de bine la purtare încât nu vrei să le dai jos. Pentru mine, asta este sustenabilitatea: o potrivire excelentă care te face să te simți susținută, frumoasă și confortabilă. Devine o piesă pe care o vei păstra mult timp”, a explicat creatoarea. „Sperăm că acestea sunt haine care vor fi purtate decenii la rând, devenind mai frumoase cu fiecare sezon și cu fiecare purtare.”

„Pentru mine personal, viziunea a fost să văd mai multe femei purtând aceste piese și, sperăm, creându-și propriile amintiri în ele. Prin producerea colecției la o scară puțin mai mare decât permite atelierul meu, a devenit, si posibil să le oferim mai multor femei, de diferite mărimi și vârste. Această incluziune este ceva de care mă simt foarte mândră”, a punctat Gunnarsson.

Viitorul garderobei noastre

Pe lângă jachete și salopete, colecția include și geanta Everyday Workwear Bag, creată din denim și material ripstop, perfectă pentru a fi aruncată pe umăr când ieși în grabă pe ușă.

Cifrele și croielile spun doar o parte din poveste.

„După ani de lucru cu denimul, mă simt foarte entuziasmată de ceea ce urmează pentru AMK Atelier. Am lansat colecții și povești, dar nu am reușit să producem în masă. Totuși, această colecție capsulă mi-a oferit acum oportunitatea de a explora dacă moda și hainele de lucru pot fi create într-un mod diferit, prin colaborări și lansări chibzuite, mai degrabă decât prin colecții sezoniere tradiționale. Fiecare colecție este făcută cu un scop, concepută pentru a fi prețuită și purtată mult timp. Pentru mine, asta ar trebui să fie moda.”

Până la urmă, direcția în care merge AMK Rooted rămâne una clară, cu noi lansări de haine de lucru pregătite atât pentru femei, cât și pentru bărbați în perioada următoare, demonstrând că funcționalitatea și estetica pot merge mână în mână pe termen lung.