Olivia Wilde a revenit în centrul atenției publice pe 24 aprilie, promovând noul ei proiect regizoral, „The Invite”, la San Francisco International Film Festival. Doar că titlurile ziarelor nu se concentrează pe cariera ei, ci pe fostul iubit, Harry Styles, care s-ar fi logodit cu Zoë Kravitz după doar opt luni de relație, zvon alimentat de o bijuterie spectaculoasă.

Trecutul care refuza sa ramana in urma

Te-ai gândit vreodată cum este să îți promovezi munca, iar toată lumea să te judece prin prisma fostului tău iubit? Cam asta a pățit Olivia zilele trecute. Zvonurile s-au intensificat masiv după ce Zoë Kravitz a fost fotografiată purtând o bijuterie impresionantă (un inel cu diamant evaluat la aproximativ 1 milion de dolari).

Cifrele și diamantele atrag mereu atenția.

Iar detaliile ies la iveală abia acum, într-un material publicat recent de Theblast care a obținut declarații exclusive din anturajul actriței. Relația de aproape doi ani dintre Olivia și veteranul trupei One Direction a fost una dintre cele mai mediatizate povești de la Hollywood. Să fim serioase, nu e ușor să vezi cum cineva cu care ai împărțit viața face un pas atât de mare. „Despărțirea de Harry a fost foarte dureroasă și pentru Olivia, dar a ieșit cu alți oameni și a mers mai departe”, a declarat un apropiat pentru Daily Mail, citat exact în documentarea amintită.

Cand un album intreg ramane ascuns

Numai că lucrurile nu au fost simple nici de cealaltă parte a baricadei. Dincolo de zâmbetele impecabile de pe covorul roșu, suferința a fost cât se poate de reală. „Când Harry și Olivia s-au despărțit, a fost cea mai grea despărțire prin care a trecut vreodată”, a explicat o sursă din industria muzicală.

Și durerea s-a transformat în artă, chiar dacă publicul nu a avut niciodată acces la ea. „A înregistrat un album întreg despre ceea ce trăia, dar nu a văzut niciodată lumina zilei. A decis că cel mai bine este să păstreze totul privat și să meargă mai departe”, a adăugat aceeași sursă. Astăzi, dinamica emoțională este complet schimbată. „Acum că a întâlnit-o pe Zoe, este atât de fericit și totul are sens de ce a trecut prin asta”, a dezvăluit persoana din anturajul cântărețului.

Presiunea perfectiunii si corpul feminin

Apariția Oliviei la festivalul de film a stârnit o adevărată furtună în mediul online, după ce un clip viral a arătat-o vizibil mai slabă. Lumea se grăbește mereu să judece, dar nu-i chiar așa de simplu. Un apropiat a luat imediat atitudine împotriva criticilor dure. „Obiectivul cu unghi larg care face să circule o fotografie ne măgulitoare este nedrept. Ea a fost întotdeauna slabă. Face mișcare și mănâncă sănătos. Arată la fel.”

Mai mult, sursa a respins categoric orice legătură între aspectul ei fizic actual și logodna lui Styles. „Filmul ei a fost cel mai bine vândut film la Sundance, are o familie minunată și este o mamă grozavă.”

Dar oricât de puternică ai fi, cuvintele dor. „Olivia a fost întotdeauna un pic nesigură și îi pasă de ceea ce cred oamenii despre ea. Tuturor le pasă și, doar pentru că este faimoasă, nu este diferită”, a recunoscut un alt apropiat.

Adevarul despre dramele din culise

Relația lor a început sub lupă în 2020, pe platourile de filmare pentru „Don’t Worry Darling”, la scurt timp după ce actrița din „In Time” a rupt logodna cu Jason Sudeikis. Au ieșit public la începutul lui 2021, ținându-se de mână la o nuntă. Au urmat vacanțe romantice în Italia, concerte bifate împreună și mutatul în Los Angeles.

Zvonurile au curs neîncetat. Olivia a pus piciorul în prag în 2022, declarând pentru Vanity Fair: „Ideea complet de rahat că l-am părăsit pe Jason pentru Harry este complet inexactă”. Actorul din „Eternals” a ales o abordare total diferită, explicând pentru Rolling Stone: „Va exista întotdeauna o versiune a unei narațiuni și cred că am decis pur și simplu că nu îmi voi petrece timpul încercând să o corectez sau să o redirecționez în vreun fel.”

Drama nu s-a oprit deloc la despărțirea din 2022. În plină promovare a filmului, Olivia a primit actele de custodie pentru copiii ei cu Jason Sudeikis chiar pe scenă. Apoi, o fostă bonă a aruncat public tot felul de acuzații. Cei doi părinți au făcut front comun printr-o declarație fermă. „Ca părinți, este incredibil de supărător să aflăm că o fostă bonă a celor doi copii mici ai noștri ar alege să facă public astfel de acuzații false și calomnioase la adresa noastră.”

Ei au continuat mesajul cu aceeași claritate defensivă. „Campania ei de hărțuire a noastră, care durează acum de 18 luni, precum și a persoanelor dragi, a prietenilor apropiați și a colegilor, a atins apogeul său nefericit. Vom continua să ne concentrăm pe creșterea și protejarea copiilor noștri, cu speranța sinceră că acum va alege să ne lase familia în pace.”

Astăzi, disputele legale s-au încheiat definitiv cu un acord de custodie comună. Olivia Wilde și Jason Sudeikis au fost văzuți recent împărțind un moment absolut prietenos în timp ce făceau schimbul copiilor în parcarea unei baze sportive.