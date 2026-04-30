Îl știi pe Ian Somerhalder, fermecătorul Damon Salvatore din „The Vampire Diaries”, actorul cu o privire care a topit inimi în întreaga lume. Dar te-ai fi gândit vreodată că în spatele zâmbetului perfect de la Hollywood se poate ascunde o luptă crâncenă pentru supraviețuire financiară? Ei bine, actorul a rupt tăcerea și a dezvăluit că a fost la un pas de ruină, cufundat într-o datorie uriașă, de ordinul zecilor de milioane de dolari.

O datorie de ordinul zecilor de milioane

După ultimul său rol în serialul „V Wars” din 2019, Ian Somerhalder a dispărut treptat din lumina reflectoarelor, retrăgându-se alături de soția sa, Nikki Reed, și cei doi copii la o fermă. Mulți au crezut că este doar o pauză, o dorință de a se reconecta cu natura. Numai că adevărul este mult mai complex și dureros. Într-o declarație recentă, actorul a mărturisit motivul real al retragerii sale. „Am lăsat în urmă o carieră insanely de profitabilă în televiziune după o criză financiară provocată de construirea unei afaceri pe care nu am construit-o corect. Și, din cauza fraudei, ne-a băgat pe mine și pe soția mea într-o gaură de opt cifre.”

Criza financiară, a explicat el, s-a agravat după ce a oferit garanții personale unei bănci pentru o companie de energie curată, al cărei nume a preferat să nu-l dezvăluie. Vorbim, așadar, de o datorie personală de zeci de milioane de dolari.

Surpriza uriasa pe aeroport. Cum a pierdut regizorul premiul Oscar din 2026 la controlul vamal
RecomandariSurpriza uriasa pe aeroport. Cum a pierdut regizorul premiul Oscar din 2026 la controlul vamal

Femeia care l-a salvat

Dar povestea are și o eroină. În mijlocul acestui coșmar financiar, soția sa, actrița Nikki Reed, a fost stânca de care s-a agățat. Ea a fost cea care a preluat frâiele și a luptat pentru a-și scoate familia din impas. Detaliile acestei perioade dificile, în care au fost nevoiți să-și vândă proprietățile, inclusiv tablouri, ceasuri, mașini și case, au fost aduse în discuție de Theblast, care a subliniat rolul esențial jucat de Nikki. Ian a povestit, cu ani în urmă, pe rețelele de socializare, despre sacrificiul ei.

„Această femeie de aici a decis că nu voia să-și vadă soțul distrugându-și trupul/mintea/spiritul, și-a suflecat mânecile și a coborât în tranșee, adunând o echipă pentru a ajunge la masa negocierilor și a găsi o cale de ieșire”, a mărturisit el. Procesul, spune actorul, aproape a distrus-o, dar ea nu a renunțat.

Iar pentru Ian, acest sprijin a însemnat totul.

Surpriza uriasa la Pro TV. Adevarul despre eliminarea Iulianei Dup dupa 15 saptamani de lupta
RecomandariSurpriza uriasa la Pro TV. Adevarul despre eliminarea Iulianei Dup dupa 15 saptamani de lupta

„Sunt unde sunt DATORITĂ acestei femei”, a declarat el fără echivoc.

O viață nouă, departe de Hollywood

Acum, privind în urmă, Ian Somerhalder consideră cariera sa de la Hollywood ca fiind „în oglinda retrovizoare”. Decizia de a se muta la o fermă, departe de agitația din Los Angeles, a fost una magică pentru întreaga familie. A fost o gură de aer proaspăt, o șansă de a se vindeca și de a redescoperi bucuriile simple. Nikki Reed a confirmat și ea impactul pozitiv pe care l-a avut această schimbare asupra sănătății sale mintale.

„Natura este cea mai bună formă de terapie. Și este instantanee, nu trebuie să petreci șase luni în natură înainte să o simți”, a spus ea într-un interviu. Până la urmă, despre asta este vorba în viață, nu? Despre a găsi echilibrul și fericirea în lucrurile care contează cu adevărat.

S-a aflat adevarul despre viata lui David McCallum. Ce s-a intamplat cu cei 5 copii ai actorului
RecomandariS-a aflat adevarul despre viata lui David McCallum. Ce s-a intamplat cu cei 5 copii ai actorului

Reinventarea prin bourbon. O afacere de succes

După ce a învățat o lecție costisitoare despre afaceri, Ian nu a renunțat la antreprenoriat. Ba chiar s-a reinventat. În 2021, alături de colegul său din „The Vampire Diaries”, Paul Wesley (fratele său de pe ecran), a lansat un brand de bourbon numit Brother’s Bond. Ideea s-a născut firesc, din anii în care cei doi au legat o prietenie strânsă, adesea la un pahar de bourbon, atât pe platourile de filmare, cât și în afara lor.

Scopul lor, așa cum au declarat, a fost „să creeze un bourbon care să întruchipeze eleganța, o finețe excepțională, complexitate și echilibru, unul care să captiveze cei mai exigenți pasionați de bourbon”. Și se pare că au reușit. Brandul lor a câștigat numeroase premii, inclusiv Dublu Aur la San Francisco World Spirits Competition în 2022, 2023 și 2024, și este acum disponibil în 49 de state din SUA. O dovadă clară că, uneori, cele mai mari eșecuri pot deschide calea către cele mai neașteptate succese.