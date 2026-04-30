Îl știi pe Ian Somerhalder, fermecătorul Damon Salvatore din „The Vampire Diaries”, actorul cu o privire care a topit inimi în întreaga lume. Dar te-ai fi gândit vreodată că în spatele zâmbetului perfect de la Hollywood se poate ascunde o luptă crâncenă pentru supraviețuire financiară? Ei bine, actorul a rupt tăcerea și a dezvăluit că a fost la un pas de ruină, cufundat într-o datorie uriașă, de ordinul zecilor de milioane de dolari.

O datorie de ordinul zecilor de milioane

După ultimul său rol în serialul „V Wars” din 2019, Ian Somerhalder a dispărut treptat din lumina reflectoarelor, retrăgându-se alături de soția sa, Nikki Reed, și cei doi copii la o fermă. Mulți au crezut că este doar o pauză, o dorință de a se reconecta cu natura. Numai că adevărul este mult mai complex și dureros. Într-o declarație recentă, actorul a mărturisit motivul real al retragerii sale. „Am lăsat în urmă o carieră insanely de profitabilă în televiziune după o criză financiară provocată de construirea unei afaceri pe care nu am construit-o corect. Și, din cauza fraudei, ne-a băgat pe mine și pe soția mea într-o gaură de opt cifre.”

Criza financiară, a explicat el, s-a agravat după ce a oferit garanții personale unei bănci pentru o companie de energie curată, al cărei nume a preferat să nu-l dezvăluie. Vorbim, așadar, de o datorie personală de zeci de milioane de dolari.

Femeia care l-a salvat

Dar povestea are și o eroină. În mijlocul acestui coșmar financiar, soția sa, actrița Nikki Reed, a fost stânca de care s-a agățat. Ea a fost cea care a preluat frâiele și a luptat pentru a-și scoate familia din impas. Detaliile acestei perioade dificile, în care au fost nevoiți să-și vândă proprietățile, inclusiv tablouri, ceasuri, mașini și case, au fost aduse în discuție de Theblast, care a subliniat rolul esențial jucat de Nikki. Ian a povestit, cu ani în urmă, pe rețelele de socializare, despre sacrificiul ei.

„Această femeie de aici a decis că nu voia să-și vadă soțul distrugându-și trupul/mintea/spiritul, și-a suflecat mânecile și a coborât în tranșee, adunând o echipă pentru a ajunge la masa negocierilor și a găsi o cale de ieșire”, a mărturisit el. Procesul, spune actorul, aproape a distrus-o, dar ea nu a renunțat.

Iar pentru Ian, acest sprijin a însemnat totul.

„Sunt unde sunt DATORITĂ acestei femei”, a declarat el fără echivoc.

O viață nouă, departe de Hollywood

Acum, privind în urmă, Ian Somerhalder consideră cariera sa de la Hollywood ca fiind „în oglinda retrovizoare”. Decizia de a se muta la o fermă, departe de agitația din Los Angeles, a fost una magică pentru întreaga familie. A fost o gură de aer proaspăt, o șansă de a se vindeca și de a redescoperi bucuriile simple. Nikki Reed a confirmat și ea impactul pozitiv pe care l-a avut această schimbare asupra sănătății sale mintale.

„Natura este cea mai bună formă de terapie. Și este instantanee, nu trebuie să petreci șase luni în natură înainte să o simți”, a spus ea într-un interviu. Până la urmă, despre asta este vorba în viață, nu? Despre a găsi echilibrul și fericirea în lucrurile care contează cu adevărat.

Reinventarea prin bourbon. O afacere de succes

După ce a învățat o lecție costisitoare despre afaceri, Ian nu a renunțat la antreprenoriat. Ba chiar s-a reinventat. În 2021, alături de colegul său din „The Vampire Diaries”, Paul Wesley (fratele său de pe ecran), a lansat un brand de bourbon numit Brother’s Bond. Ideea s-a născut firesc, din anii în care cei doi au legat o prietenie strânsă, adesea la un pahar de bourbon, atât pe platourile de filmare, cât și în afara lor.

Scopul lor, așa cum au declarat, a fost „să creeze un bourbon care să întruchipeze eleganța, o finețe excepțională, complexitate și echilibru, unul care să captiveze cei mai exigenți pasionați de bourbon”. Și se pare că au reușit. Brandul lor a câștigat numeroase premii, inclusiv Dublu Aur la San Francisco World Spirits Competition în 2022, 2023 și 2024, și este acum disponibil în 49 de state din SUA. O dovadă clară că, uneori, cele mai mari eșecuri pot deschide calea către cele mai neașteptate succese.