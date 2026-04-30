Cifrele oficiale publicate recent în Anglia dezvăluie o realitate pe care nicio mamă nu ar vrea să o trăiască. Numărul copiilor care nu au un adăpost stabil și trăiesc în locuințe temporare a atins un record istoric, ajungând la 176.130 în luna decembrie. În total, 134.210 de familii se află în această situație, o creștere de 5% față de anul precedent.

Și totuși, există o mică licărire de speranță. Pentru prima dată în ultimii trei ani, numărul total al familiilor aflate în locuințe temporare a înregistrat o scădere trimestrială, chiar dacă una modestă.

O realitate greu de acceptat

Dincolo de statistici, fiecare cifră reprezintă o poveste, o familie și, cel mai adesea, un copil a cărui stabilitate a fost spulberată. Sarah Elliott, director executiv la Shelter, o organizație caritabilă pentru persoanele fără adăpost, a pus degetul pe rană. „Faptul că numărul copiilor fără adăpost a crescut pentru a șaptesprezecea oară la rând este greu de digerat. Acest bilanț teribil vorbește despre lipsa disperată de locuințe sociale și despre un sistem de închiriere care a fost prea mult timp împotriva chiriașilor”, a declarat ea.

Recomandari Parentingul permisiv e un eșec? Părinții se contrazic pe tema copiilor fără limite

Nu de puține ori, coșmarul începe cu pierderea locuinței închiriate. „Pierderea unei locuințe închiriate din sectorul privat a fost o cauză majoră a lipsei de adăpost de ani de zile, cu temutele evacuări fără vină responsabile pentru lăsarea a mii de familii fără un acoperiș deasupra capului”, a adăugat Elliott.

Legea care ar putea schimba totul

Într-un context atât de sumbru, o nouă lege, Renter’s Rights Act, este pe cale să intre în vigoare, aducând cu ea promisiunea unei protecții mai mari pentru chiriași. Această reformă legislativă, așa cum semnalează Independent în analiza sa, va pune capăt controversatelor evacuări de tip Secțiunea 21 (așa-numitele evacuări „fără vină”), va transforma contractele pe termen fix în contracte periodice continue și le va oferi chiriașilor mai multă putere pentru a contesta majorările de chirie.

Lordul John Bird, fondatorul The Big Issue, vede această schimbare ca pe un pas esențial. „Ca o veste mai bună, evacuările fără vină din Secțiunea 21 vor ajunge în sfârșit la finalul lor mult așteptat mâine. Această sabie a lui Damocles va fi ridicată, în sfârșit, de deasupra capetelor chiriașilor. Aceasta este adevărata prevenire a lipsei de adăpost, închiderea robinetului și oprirea fluxului de milioane de gospodării care sunt împinse pe nedrept din chiriile private spre lipsa de adăpost.”

Recomandari Să creștem copii fără spaime & anxietăți

Soluții pe termen lung sau doar un pansament?

Dar este oare suficient? Te-ai gândit vreodată cum ar fi să nu știi dacă mâine vei avea un acoperiș deasupra capului pentru tine și copilul tău? Lordul Bird avertizează asupra unei capcane. „Investiția guvernului în combaterea lipsei de adăpost începe să schimbe cursul. Deși este bine să vedem că cifrele încep să scadă, trebuie să fim atenți să nu devenim prea dependenți de soluția de tip pansament a locuințelor temporare.”

Până la urmă, problema de fond rămâne. Organizația Shelter solicită construcția a 90.000 de locuințe sociale pe an, timp de un deceniu, pentru a compensa pierderea netă din ultimii ani. În replică, guvernul laburist a promis construcția a 1,5 milioane de locuințe până în 2029 și 180.000 de locuințe sociale până în 2036.

Cifrele vorbesc de la sine.

Recomandari Liviu Varciu vacanță fără ajutoare cu doi copii mici

Ministrul pentru persoanele fără adăpost, Alison McGovern, a recunoscut provocarea, dar a subliniat și progresele. „Deși cifrele de astăzi arată progrese, cu mai puține familii care devin fără adăpost și o reducere bruscă a numărului de copii în pensiuni, mai sunt multe de făcut pentru a rupe ciclul sfâșietor al lipsei de adăpost și pentru a reduce numărul inacceptabil de copii în locuințe temporare. Acționăm printr-o strategie axată pe combaterea definitivă a lipsei de adăpost, susținută de un record de 3,6 miliarde de lire sterline pentru a elimina utilizarea ilegală a pensiunilor pentru familii, pentru a îmbunătăți calitatea locuințelor temporare și pentru a reduce numărul persoanelor care dorm pe străzi pe termen lung, astfel încât toată lumea să aibă casa sigură pe care o merită.”