Te-ai gândit vreodată că un salariu de șase cifre te-ar putea plasa, de fapt, în pătura de jos a clasei de mijloc? Ei bine, exact asta se întâmplă în 12 state americane, unde un venit de aproximativ 100.000 de dolari pe an nu mai este de mult un bilet spre o viață lipsită de griji. O nouă cercetare arată o realitate economică din ce în ce mai presantă, una în care etichetele financiare pe care le știam se redefinesc complet.

Când șase cifre nu mai sunt de ajuns

Un studiu recent realizat de compania fintech MoneyLion arată că un venit considerat odinioară un simbol al succesului este acum, în anumite zone, doar un prag de supraviețuire confortabilă. În 12 state americane, un salariu de circa 100.000 de dolari te încadrează în categoria „clasei de mijloc inferioare”.

Iar în topul celor șapte state cu cele mai mari venituri, chiar și un salariu care depășește cu mult această sumă te menține în aceeași categorie. Vorbim despre Massachusetts, New Jersey, Maryland, Hawaii, California, New Hampshire și Washington. În Massachusetts, de exemplu, poți câștiga 116.476 de dolari și, tehnic, tot în clasa de mijloc inferioară te afli. Lista este completată de Colorado, Utah, Connecticut, Alaska și Virginia, unde pragul se învârte în jurul a 102.000 de dolari anual.

Anxietate financiară la cote maxime

Dincolo de cifre, aceste date reflectă o stare de neliniște economică profundă care a cuprins tot mai mulți oameni. De fapt, un sondaj Gallup recent a scos la iveală un detaliu șocant: mai mulți americani sunt îngrijorați de finanțele lor acum decât erau în timpul devastatoarei crize economice din 2008. Aproximativ 55% dintre adulți consideră că situația lor financiară se înrăutățește. Sună familiar, nu-i așa?

Într-o analiză publicată recent, Independent subliniază că inflația, costurile ridicate la energie, locuințe, sănătate, educație, transport și îngrijirea copiilor sunt principalii factori care alimentează această problemă. chiar dacă veniturile cresc pe hârtie, puterea de cumpărare scade văzând cu ochii.

De la pompă la coșul de cumpărături

Unul dintre cei mai vizibili indicatori ai acestei presiuni este prețul carburanților. Războiul SUA cu Iranul a dus la creșterea prețurilor la benzină în întreaga țară, prețul mediu pentru un galon atingând cel mai înalt nivel de la începutul conflictului, ajungând la aproape 4,23 dolari. Și, chiar dacă vorbim despre realități americane, ecoul se simte puternic și la noi. O criză a carburanților peste ocean sau o inflație galopantă în economiile mari se traduce, nu de puține ori, în prețuri mai mari la pompă în România și în facturi la utilități care ne dau bugetul peste cap.

O realitate dură.

Dar, în ciuda acestor cifre și a stării de spirit a populației, percepția oficială pare să fie diferită. Președintele a minimalizat impactul acestor scumpiri, numindu-le la un moment dat „inflație falsă”.

Răspunsul oficial. O altă perspectivă

Într-o declarație oferită presei, Olivia Wales, asistent secretar de presă la Casa Albă, a încercat să calmeze spiritele, prezentând o viziune optimistă asupra situației economice. Ea a transmis că scumpirile sunt temporare și că acțiunile administrației au avut, de fapt, un efect benefic pe termen lung.

„Președintele a adus prețurile la petrol și gaze la minime multianuale cu o viteză record și, pe măsură ce traficul în Strâmtoarea Hormuz se normalizează, aceste prețuri la energie vor scădea din nou”, a declarat Wales. „Președintele Trump a fost întotdeauna clar că acestea sunt perturbări pe termen scurt, temporare. Președintele Trump a luat măsuri decisive pentru a se asigura că Iranul nu poate avea niciodată o armă nucleară cu care să amenințe Statele Unite, iar americanii sunt deja mai în siguranță datorită acestui lucru.”