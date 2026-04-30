Ashley Tisdale, pe care o știi cel mai probabil din „High School Musical”, demonstrează că viața după un eșec poate arăta spectaculos. Brandul ei de wellness și frumusețe, Being Frenshe, a depășit vânzări de 250 de milioane de dolari, o performanță uriașă pentru o linie lansată abia în 2022. Iar povestea din spate este o adevărată lecție despre reziliență și curajul de a o lua de la capăt.

De la eșec la un succes de 250 de milioane de dolari

Dar nu a fost mereu așa. Poate nu-ți amintești, dar în 2016, Ashley a lansat un alt brand, Illuminate Cosmetics. Acesta s-a închis în 2020, o experiență pe care actrița a resimțit-o profund. „A fost foarte stresant. Am simțit că a fost probabil cel mai mare eșec din cariera mea de până acum,” a recunoscut ea. Până la urmă, cine dintre noi nu a simțit gustul amar al unui proiect eșuat?

Numai că Ashley a transformat acea experiență într-un motor. Being Frenshe, un brand axat pe produse parfumate de îngrijire a părului și corpului, a atins vânzări anuale de 100 de milioane de dolari doar în magazinele Target. O revenire în forță care arată că un eșec nu este niciodată finalul poveștii, ci poate fi un nou început.

Pasiunea neașteptată din spatele brandului

Interesant este că Ashley nu s-a văzut niciodată creând parfumuri. „Pur și simplu nu am crezut niciodată că ar fi pe gustul meu,” a spus ea. Și totuși, pasiunea ei pentru starea de bine a ghidat-o în această direcție. „Am fost mereu o persoană obsedată de lumânări și parfumuri, dar să creez o linie pe care oamenii o iubesc și intră pe TikTok să împărtășească cât de mult le place parfumul, pur și simplu te face să te simți atât de bine.”

Această filosofie nu e nouă pentru ea. Încă din 2022, înainte de lansarea brandului, ea punea accent pe ritualurile de self-care. „Un lucru pe care l-am făcut mereu este să cheltuiesc mult mai mult pe îngrijirea pielii decât pe machiaj,” spunea ea pentru Vogue. „Grija de sine este super importantă pentru mine, iar îngrijirea pielii face parte din asta. Sunt foarte deschisă în legătură cu faptul că m-am luptat cu probleme de sănătate mintală.”

Succesul în afaceri vine la scurt timp după ce Tisdale a publicat un eseu viral în The Cut, așa cum semnalează Theblast, în care a detaliat experiența ei de a părăsi un grup de mame din Hollywood pe care l-a descris drept „toxic”. Actrița a povestit cum s-a simțit exclusă după nașterea celei de-a doua fiice, văzând pe rețelele sociale întâlniri la care nu fusese invitată.

Sentimentul i-a fost dureros de familiar. „M-a dus înapoi la un sentiment neplăcut, dar familiar, pe care credeam că l-am lăsat în urmă cu ani de zile.”

Iar gândurile care i-au apărut au fost cele pe care le-am avut, poate, fiecare dintre noi la un moment dat. „Iată-mă stând singură într-o seară, după ce mi-am culcat fiica, gândindu-mă: «Poate nu sunt suficient de cool?»” a scris ea. „Dintr-o dată, eram din nou în liceu, simțindu-mă complet pierdută, neștiind ce făceam greșit de am fost lăsată pe dinafară.”

Ce s-a întâmplat de fapt în grupul vedetelor

Deși Ashley nu a dat nume, fanii au speculat rapid că din grup ar fi făcut parte vedete precum Hilary Duff, Mandy Moore și Meghan Trainor. Tisdale a povestit că, în cele din urmă, a confruntat grupul, spunându-le că dinamica devenise „prea ca în liceu” pentru ea. „Ca să fiu clară, nu le-am considerat niciodată pe mame persoane rele (poate cu excepția uneia),” a clarificat ea. „Dar cred că dinamica grupului nostru a încetat să mai fie sănătoasă și pozitivă, cel puțin pentru mine.”

Situația a stârnit reacții, inclusiv o replică de la Meghan Trainor, care a încercat să calmeze spiritele. „Cred că a fost doar multă neînțelegere și confuzie,” a spus Trainor. „Nu prea știu ce s-a întâmplat, dar le doresc tuturor numai bine. Le-am trimis mesaje tuturor. Ashley mi-a scris: «Îmi pare rău că numele tău a fost târât în asta».”

În ciuda controversei, Ashley Tisdale a rămas fermă pe poziție, convinsă că a făcut ceea ce trebuia. „Cred că, pentru publicul căruia i se adresa, răspunsul pe care l-am primit a fost uimitor. A ajuns la cine trebuia să ajungă,” a concluzionat actrița.