Universitatea Saint Augustine (SAU), o instituție istorică din SUA, a depus oficial cerere de intrare în faliment sub protecția Capitolului 11. Mișcarea vine la scurt timp după ce universitatea și-a pierdut acreditarea esențială și a decis să renunțe la procesul intentat împotriva comisiei de acreditare.

Reorganizare sub protecția legii

Conducerea universității descrie acest pas drept unul necesar și proactiv. Într-o declarație oficială, instituția a transmis că „Universitatea Saint Augustine a luat decizia strategică de a depune voluntar o petiție pentru reorganizare sub Capitolul 11.” Scopul declarat este clar. „Această acțiune proactivă va permite SAU să-și restructureze finanțele și să-și consolideze fundația pentru viitor.”

Documentele depuse la Tribunalul de Falimente din districtul de est al Carolinei de Nord arată o imagine financiară complicată. Activele universității sunt estimate între 10 și 50 de milioane de dolari, în timp ce datoriile se situează între 1 și 10 milioane de dolari. Numărul creditorilor este, si, important, fiind cuprins între 200 și 999.

Lucrurile stau, așadar, destul de complicat.

Bătălia pierdută pentru acreditare

Dar cum s-a ajuns, pe bune, aici? Problemele financiare ale universității au culminat cu o decizie devastatoare în decembrie, când Asociația Sudică a Colegiilor și Școlilor – Comisia pentru Colegii (SACSCOC) i-a retras acreditarea. Decizia a fost menținută și după apelul din februarie.

Iar fără această acreditare (esențială pentru orice instituție de învățământ superior din SUA), studenții nu mai pot primi ajutor financiar federal, ceea ce reprezintă o lovitură fatală pentru bugetul universității și pentru viitorul tinerilor. Inițial, SAU a dat în judecată SACSCOC pentru a încerca să-și păstreze statutul, însă a renunțat recent la această acțiune legală, optând în schimb pentru calea reorganizării judiciare.

Ce urmează pentru studenți și angajați

În ciuda veștilor îngrijorătoare, oficialii universității încearcă să transmită un mesaj de calm. Aceștia asigură că activitatea nu se va opri. „SAU va continua să funcționeze normal pe parcursul procesului din Capitolul 11, inclusiv cursurile, salariile și beneficiile angajaților.”

Dr. Marcus H. Burgess, președintele interimar al instituției, a adoptat un ton optimist, amintind de trecutul zbuciumat, dar plin de reziliență, al universității. „SAU are o istorie de 157 de ani în depășirea provocărilor și în a ieși mai puternică. Vom face acest lucru din nou.”

Și a încheiat cu o promisiune pentru viitor. „Suntem încrezători că acest proces ne va permite să continuăm să oferim o educație de calitate și să asigurăm viitorul SAU pentru generațiile viitoare.”