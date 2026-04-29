O alertă medicală vizează un antidepresiv popular. Producătorul Accord Healthcare a inițiat o rechemare de precauție pentru un lot de Sertraline 100mg, după ce s-a descoperit că unele cutii conțin, de fapt, comprimate cu o concentrație mai mică, de 50mg.

De ce a fost inițiată rechemarea?

Problema, la prima vedere, pare minoră, dar nu e chiar așa. Eroarea de fabricație a afectat un singur lot de medicamente, anume cel cu numărul LL10532 și data de expirare 12/2025. pacienții care se așteptau să ia doza corectă de 100mg riscau să primească doar jumătate din tratamentul prescris.

Riscurile pentru pacienți

Dar ce se întâmplă, pe bune, dacă iei o doză mai mică? V-ați gândit vreodată la asta? Pentru un pacient care urmează un tratament pentru depresie, o doză înjumătățită poate duce la o scădere a eficacității medicamentului. Mai grav, poate provoca simptome de sevraj sau chiar o recidivă a afecțiunii.

Recomandari Alertă medicală – antidepresiv popular rechemat din farmacii din cauza unei erori de dozaj

Agenția de Reglementare a Medicamentelor și a Produselor Medicale (MHRA) a fost foarte clară în acest sens. Dr. Alison Cave, directorul de siguranță al agenției, a transmis un mesaj ferm pacienților: „Continuarea cu acest medicament conform prescripției este de o importanță vitală, iar pacienții nu ar trebui să oprească brusc administrarea tratamentului, deoarece acest lucru poate provoca efecte adverse grave.”

Așadar, sfatul e simplu: nu întrerupeți tratamentul din proprie inițiativă.

Ce trebuie să faci dacă ai acest medicament

Hai să vedem pașii concreți. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să verifici cutia de Sertraline 100mg pe care o ai acasă. Caută numărul lotului.

Recomandari Alerta medicala: Consumul de cafea in timpul sarcinii iti poate imbolnavi bebelusul de leucemie

Dacă pe cutie scrie LL10532, atunci medicamentul tău face parte din lotul afectat. În acest caz, trebuie să returnezi cutia la farmacia de unde ai cumpărat-o, unde vei primi un înlocuitor corect.

Si pentru orice nelămurire, autoritățile au o recomandare. „Pacienții care sunt îngrijorați ar trebui să contacteze medicul, farmacistul sau alt profesionist din domeniul sănătății pentru sfaturi. Solicităm farmaciilor să oprească imediat furnizarea acestui lot și să returneze toate stocurile existente furnizorului lor”, a adăugat Dr. Cave.

Reacția autorităților

Rechemarea se desfășoară la nivel de farmacii și angrosiști din Marea Britanie.

Recomandari Cuvintele unei actrițe după diagnosticul de cancer. Lecția ei de viață te va impresiona

Iar autoritățile dau asigurări că monitorizează atent situația. Siguranța publică este, clar, miza principală în astfel de cazuri. Dr. Alison Cave a subliniat acest aspect.

„Siguranța pacienților este prioritatea noastră principală. Lucrăm îndeaproape cu Accord Healthcare pentru a ne asigura că Sertraline 100mg este retras în siguranță de la farmacii și angrosiști.”

Măsura este una de precauție, menită să prevină orice risc pentru pacienții care depind de acest tratament.