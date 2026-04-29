O alertă medicală a fost emisă pentru un antidepresiv popular, după descoperirea unei erori de fabricație care ar putea pune în pericol pacienții. Producătorul a inițiat o rechemare de precauție pentru două loturi specifice de Sertralină 50 mg, existând suspiciunea că unele cutii ar putea conține, de fapt, comprimate de 100 mg.

Eroarea de ambalare

Problema a fost semnalată la nivelul Agenției de Reglementare a Medicamentelor și a Produselor Medicale (MHRA), care supervizează siguranța farmaceutică. în timpul procesului de ambalare, este posibil ca unele blistere cu comprimate de 100 mg să fi fost introduse în cutii etichetate ca având 50 mg. O astfel de încurcătură poate duce la administrarea unei doze duble, cu riscuri considerabile pentru sănătate.

Dr. Alison Cave, directorul departamentului de siguranță al agenției, a subliniat natura preventivă a măsurii. „Siguranța pacienților este prioritatea noastră principală. Deși credem că riscul este scăzut, am decis să acționăm rapid și să rechemăm aceste loturi ca măsură de precauție.”

Ce trebuie să facă pacienții

V-ați gândit vreodată ce faceți într-o astfel de situație? Primul impuls ar fi să opriți tratamentul, nu-i așa? Ei bine, specialiștii avertizează că lucrurile stau fix pe dos. Întreruperea bruscă a unui tratament antidepresiv este extrem de periculoasă.

Sfatul este clar.

Medicii insistă asupra acestui aspect. „Este necesar ca oricine ia Sertralină să nu întrerupă tratamentul brusc, deoarece acest lucru poate cauza probleme grave. În schimb, oamenii ar trebui să verifice dacă medicamentul lor face parte din loturile afectate”, a adăugat Dr. Cave.

Iar pașii sunt simpli. Pacienții care utilizează Sertralină 50 mg sunt sfătuiți să verifice numărul de lot (batch number) înscris pe cutia medicamentului. Dacă acesta corespunde loturilor rechemate, trebuie să se adreseze farmacistului pentru a schimba produsul.

Înlocuire gratuită și fără programare

Procesul de înlocuire a fost gândit pentru a fi cât mai simplu pentru pacienți, fără a necesita o vizită suplimentară la medicul de familie sau la specialist. Hai să vedem ce a transmis autoritatea sanitară.

„Vă rugăm să returnați orice pachet afectat la farmacia dumneavoastră pentru o înlocuire gratuită. Nu este nevoie să faceți o programare la medic pentru asta”, a explicat Dr. Alison Cave. Această măsură asigură continuitatea tratamentului cu doza corectă, eliminând riscurile asociate atât cu supradozajul accidental, cât și cu sevrajul provocat de oprirea bruscă a medicației.

E drept că o astfel de veste poate crea panică, dar autoritățile dau asigurări că farmaciile au fost deja notificate și sunt pregătite să gestioneze situația. Producătorul medicamentului (a cărui identitate nu a fost făcută publică deocamdată) a demarat o investigație internă pentru a stabili cauza exactă a erorii și pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente pe viitor.