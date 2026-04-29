Un focar de Salmonella Newport a dus la 109 îmbolnăviri în 17 state din SUA, necesitând spitalizarea a 22 de persoane. Din nefericire, o persoană din California și-a pierdut viața din cauza infecției, care se dovedește a fi rezistentă la antibioticele comune, stârnind îngrijorare în rândul autorităților sanitare.

109 cazuri în 17 state

Primele îmbolnăviri au fost raportate pe 19 iunie 2023, iar cele mai recente pe 4 iunie 2024. Sursa exactă a focarului nu a fost încă identificată de autorități, deși investigațiile continuă pentru a stabili calea de transmitere a bacteriei. Până la urmă, identificarea sursei este esențială pentru a opri răspândirea.

Copiii sub 5 ani, printre cei mai afectați

Iar cifrele sunt îngrijorătoare, mai ales când vine vorba de cei mici. Aproape o treime (29%) dintre cei infectați sunt copii cu vârsta sub 5 ani. Vârsta medie a pacienților este de 40 de ani, iar 52% dintre aceștia sunt bărbați. V-ați fi gândit că o simplă bacterie poate lovi atât de puternic în rândul copiilor?

O tulpină rezistentă la tratament

Problema reală, dincolo de numărul de cazuri, este rezistența bacteriei la medicamente. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a emis un avertisment clar. „CDC este îngrijorat de acest focar deoarece această tulpină de Salmonella este rezistentă la azitromicină, antibioticul cel mai des recomandat copiilor cu Salmonella, și are o susceptibilitate redusă la ciprofloxacină, un antibiotic utilizat frecvent pentru tratarea Salmonellei la adulți.”

Pe bune, e o situație complicată.

Ce recomandă autoritățile

Numai că există și o parte mai puțin alarmantă a situației. E drept că tratamentele uzuale nu funcționează, dar există alternative. „Majoritatea persoanelor cu salmoneloză se recuperează fără antibiotice. totusi, dacă sunt necesare antibiotice pentru pacienții din acest focar, tulpina este susceptibilă la alte antibiotice, mai specializate.” Asta înseamnă că există soluții de tratament, deși nu cele de primă linie (și probabil mai scumpe).

Simptomele tipice ale infecției includ diaree, febră și crampe stomacale, care apar de obicei la 6 ore până la 6 zile de la expunere și durează între 4 și 7 zile. Grupurile cele mai vulnerabile la forme severe ale bolii rămân copiii sub 5 ani, adulții de peste 65 de ani și persoanele cu un sistem imunitar slăbit.