Nu de puține ori, când intrăm pe un site, suntem întâmpinați de o fereastră care ne cere consimțământul pentru cookie-uri. Google explică acum, negru pe alb, ce se întâmplă cu datele noastre în funcție de butonul pe care îl apăsăm, fie că e vorba de „Accept all” sau „Reject all”. Și, stai puțin, lucrurile nu sunt chiar atât de simple pe cât par.

Ce se întâmplă când dai „Accept”

Când alegi opțiunea „Accept all”, practic îi dai undă verde companiei să folosească datele și cookie-urile pentru o listă întreagă de scopuri. nu e vorba doar de funcționarea site-ului. Google declară că le utilizează pentru a „livra și menține serviciile Google”, dar și pentru a „urmări întreruperile și a proteja împotriva spamului, fraudei și abuzurilor”.

Dar asta nu e tot. Datele tale ajută la „măsurarea interacțiunii publicului și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a îmbunătăți calitatea acestora”. Mai mult, consimțământul tău permite companiei să „dezvolte și să îmbunătățească servicii noi”. Și, fireste, partea cea mai vizibilă pentru utilizator: să „livreze și să măsoare eficiența reclamelor” și să afișeze „conținut personalizat” și „reclame personalizate, în funcție de setările dvs.”.

Cum vine asta? Simplu. Conținutul și reclamele personalizate se bazează pe activitatea ta anterioară, cum ar fi căutările Google pe care le-ai făcut.

Dar dacă refuzi totul?

Aici lucrurile devin interesante.

Dacă alegi „Reject all”, Google precizează că nu va folosi cookie-urile pentru aceste „scopuri suplimentare”. Numai că asta nu înseamnă că scapi complet de reclame sau de colectarea datelor. V-ați întrebat vreodată de ce vedeți în continuare reclame chiar și după ce ați refuzat totul? Ei bine, conținutul considerat „ne-personalizat” este influențat de factori precum „conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de căutare activă și locația dvs.”.

Pe bune, chiar și reclamele ne-personalizate sunt influențate de „conținutul pe care îl vizualizați în prezent și de locația dvs. generală”. Deci, un refuz total nu înseamnă o experiență complet neutră, ci doar una mai puțin specifică profilului tău detaliat.

Controlul e (parțial) la tine

Dincolo de cele două butoane principale, există și o a treia cale. Opțiunea „Mai multe opțiuni” permite utilizatorilor să vadă informații suplimentare și să gestioneze setările de confidențialitate în mod granular. Până la urmă, e dreptul tău să știi ce se întâmplă cu datele tale.

Compania menționează că oricine poate vizita oricând linkul g.co/privacytools (un instrument direct către setările de confidențialitate) pentru a-și ajusta preferințele. Așadar, nu ești blocat cu decizia inițială.

Și mai e ceva. Google menționează că folosește cookie-uri și date pentru a „adapta experiența pentru a fi adecvată vârstei, dacă este relevant”. Asta deschide o altă discuție despre cum este determinată și verificată, de fapt, vârsta utilizatorilor online.