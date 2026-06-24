Dacă v-ați dorit un produs Summer Fridays, acum este un moment bun să-l achiziționați mai ieftin. Brandul are reduceri de până la 30% pe pagina sa de Amazon, în promoția Prime Day. Printre produsele incluse se numără exact cele care au circulat cel mai mult în zona de beauty: balsamul de buze viral, uleiurile de buze și câteva produse de skincare potrivite de testat fără preț întreg.

Cea mai mare reducere anunțată ajunge la 30%, iar cea mai mică menționată pentru produsele principale este de 15%. Asta înseamnă că balsamul de buze beneficiază de 15% reducere pentru nuanțe selectate, în timp ce uleiul de buze are 30% reducere pentru toate nuanțele incluse în Prime Day. Dacă vă interesează seturile, un kit cu patru nuanțe populare de ulei de buze are tot 30% reducere, discountul maxim anunțat în această promoție.

Miza este simplă: dacă doriți să încercați un produs viral fără să plătiți prețul întreg, aveți acum o ocazie bună. Totuși, informațiile disponibile până acum nu precizează până în ce zi sunt valabile reducerile și nici care sunt exact nuanțele de balsam incluse în reducerea de 15%. Verificați varianta și procentul chiar în pagina produsului înainte de a finaliza comanda, deoarece nu toate nuanțele intră la același preț.

Balsamul de buze are reducere mai mică decât uleiul, dar rămâne un produs ușor de testat

Dacă vă interesează în primul rând confortul pe buze, balsamul Summer Fridays rămâne cea mai sigură alegere din listă. Formula este infuzată cu unt de shea și murumuru și hidratează și catifelează buzele, fiind un produs ușor de folosit zi de zi.

Reducerea sa este de 15% pentru nuanțe selectate, adică jumătate față de discountul maxim de 30% din campanie. Cu alte cuvinte, dacă urmăriți cel mai mare avantaj de preț, uleiul de buze și seturile sunt mai avantajoase. Dacă, însă, doreați tocmai balsamul viral, 15% poate fi suficient cât să-l încercați fără senzația că ați plătit impulsiv pentru un produs „de internet”.

Uleiul de buze vine cu reducerea maximă și este potrivit pentru luciu și hidratare

Aici oferta este mai generoasă. Uleiul de buze Summer Fridays, formulat cu un amestec de nouă uleiuri hidratante, are reducere de 30% pentru toate nuanțele de Prime Day. Față de balsamul redus cu 15%, discutăm despre un discount dublu, ceea ce îl transformă într-o achiziție interesantă din promoție.

Dacă vă plac produsele care lasă luciu intens, dar nu doriți să simțiți buzele uscate după câteva ore, o astfel de formulă este utilă. Și, sincer, aici este și partea practică: un ulei de buze este mai ușor de purtat în geantă și de reaplicat rapid între întâlniri, cafea și drumuri prin oraș.

Conform Eonline, la reducere intră și un set de uleiuri de buze cu patru dintre cele mai populare culori: Rosewoods Nights, Pink Cloud, Soft Mauve și Blush Dreams. Și setul are 30% reducere, la fel ca varianta individuală. Dacă știți deja că folosiți zilnic astfel de produse, setul poate fi mai avantajos decât o singură nuanță, mai ales că include patru tonuri diferite.

Sunt și opțiuni bune pentru ten și corp, nu doar pentru buze

Promoția include și alte produse Summer Fridays care pot fi interesante dacă doriți să construiți un coș mai echilibrat, nu doar unul „de trend”. Printre ele se numără un blush cu unturi de shea, semințe de mango și Illipe, un ser cu retinol și retinyl linoleate pentru reducerea liniilor fine, un set ediție limitată cu loțiune de protecție solară SPF 50 și picături bronzante, o loțiune de corp cu ceramide și un gel de curățare echilibrat la pH.

Aici alegerea depinde de ce vă lipsește din rutină. Dacă doriți ceva simplu și ușor de integrat, loțiunea de corp cu ceramide sau gelul de curățare cu pH echilibrat sunt produse pe care le consumați, nu doar le testați. Dacă urmăriți un efect de ten mai luminos sau un machiaj rapid de vară, setul cu SPF 50 și picături bronzante este mai degrabă o alegere sezonieră (și foarte ușor de folosit când nu aveți chef de fond de ten).

Cum alegeți inteligent, pentru a nu cumpăra doar pentru că este Prime Day

Aceasta este partea importantă. Dacă doriți cea mai bună valoare raportată la reducere, uitați-vă prima dată la produsele cu 30% discount: uleiul de buze, setul cu patru nuanțe și celelalte produse marcate în campanie. Dacă doreați neapărat balsamul de buze viral, verificați exact ce nuanță intră la 15% și decideți dacă aceea este una pe care chiar o veți purta.

Dacă aveți un buget limitat, regula bună rămâne aceeași: alegeți un produs de buze și un produs de bază pentru îngrijire, nu cinci produse trendy dintr-un foc. O combinație mai utilă ar fi, de exemplu, uleiul de buze cu 30% reducere plus gelul de curățare sau loțiunea de corp cu ceramide. Așa veți pleca din promoție cu ceva plăcut, dar și cu ceva pe care îl folosiți constant.

Un detaliu important: informațiile publicate nu arată încă până când rămâne activă promoția Prime Day și nici ce nuanțe de balsam sunt incluse exact la reducere, așa că merită verificată pagina produsului înainte de comandă.