Universitatea Saint Augustine (SAU) a cerut intrarea în faliment conform Capitolului 11, o mișcare disperată pentru a opri pierderea acreditării și pentru a se reorganiza financiar. Instituția, o universitate istorică pentru comunitatea de culoare din SUA, se confruntă cu datorii uriașe, inclusiv peste 500.000 de dolari către Fiscul american (IRS).

Datorii uriașe și o decizie strategică

Situația financiară a instituției este, la prima vedere, dezastruoasă. Pe lângă datoria la Fisc, universitatea mai trebuie să plătească peste 200.000 de dolari către asiguratorul de sănătate Blue Cross Blue Shield și peste 290.000 de dolari către furnizorul de servicii de alimentație. E drept că, oficial, mișcarea e prezentată altfel.

Iar președintele interimar, Dr. Marcus H. Burgess, a descris decizia ca fiind una calculată. „Universitatea Saint Augustine a luat decizia strategică de a depune o cerere voluntară de reorganizare conform Capitolului 11”, a declarat acesta. „Această măsură proactivă ne va permite să restructurăm finanțele și să ne consolidăm operațiunile, asigurând în același timp continuitatea misiunii noastre educaționale.”

Recomandari Universitatea Saint Augustine intră în faliment după 157 de ani de activitate

Lupta pentru acreditare ajunge în instanță

Dincolo de cifre, miza reală este alta. Universitatea se luptă să nu-și piardă acreditarea oferită de Comisia pentru Colegii a Asociației Sudice a Colegiilor și Școlilor (SACSCOC). Instituția se află sub probațiune din 2022 din cauza problemelor financiare și de guvernanță, iar în decembrie, comisia a votat pentru a-i retrage calitatea de membru. Pierderea acreditării ar însemna că studenții nu ar mai fi eligibili pentru ajutor financiar federal, principala sursă de venit a universității.

Pentru a bloca această decizie, SAU a obținut în instanță un ordin de restricție temporar împotriva SACSCOC. Judecătorul David Warren a fost tranșant în motivare: „Pierderea acreditării ar duce la o pierdere catastrofală și ireparabilă a veniturilor, care ar necesita probabil încetarea imediată a operațiunilor universității.”

O lovitură fatală, practic.

Recomandari Cuvintele unei actrițe după diagnosticul de cancer. Lecția ei de viață te va impresiona

Ce se întâmplă cu studenții?

Și totuși, în mijlocul acestui haos administrativ, conducerea încearcă să calmeze spiritele. Dr. Burgess a insistat că, în ciuda procedurii de faliment, lucrurile vor merge înainte. „SAU va continua să funcționeze normal pe parcursul acestui proces”, a promis el.

Dar ce înseamnă, pe bune, „normal” în prag de faliment, când viitorul a mii de tineri atârnă de o decizie judecătorească? Pentru o universitate de tip HBCU (o instituție de învățământ superior istoric pentru comunitatea de culoare), unde majoritatea studenților depind de burse și ajutoare federale, incertitudinea este maximă.

Numai că ordinul de restricție este doar o soluție temporară. Bătălia juridică reală de-abia acum începe, următoarea înfățișare pentru o ordonanță preliminară fiind programată pentru 20 februarie.