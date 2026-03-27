Un nou algoritm de inteligență artificială promite să revoluționeze diagnosticarea hemoragiilor intracraniene, crescând sensibilitatea detectării acestora cu 9% pe tomografiile computerizate (CT) realizate fără substanță de contrast. Dezvoltat de o echipă de la Universitatea din California, San Francisco (UCSF), sistemul deep-learning acționează ca un asistent pentru radiologi, ajutându-i să identifice sângerări care altfel ar putea fi trecute cu vederea.

O problemă de viteză și precizie

În urgențele medicale, în special în cazurile de accident vascular cerebral sau traumatisme craniene, fiecare secundă contează. Tomografiile computerizate fără substanță de contrast sunt extrem de rapide, dar nu de puține ori pot rata hemoragii mici sau subtile, care sunt vitale pentru un diagnostic corect. Aici intervine noua tehnologie.

Dar lucrurile s-ar putea schimba.

Cercetarea, publicată în jurnalul de specialitate Radiology: Artificial Intelligence, a demonstrat că atunci când radiologii au folosit asistența AI, performanța lor a crescut important. „Scopul nostru nu este să înlocuim radiologii, ci să le oferim un instrument care să acționeze ca o a doua pereche de ochi, una extrem de vigilentă”, a explicat Dr. Anya Sharma, cercetător principal al studiului.

Cum funcționează, pe bune?

Stai puțin, cum vine asta? algoritmul a fost antrenat pe un set masiv de date, conținând peste 100.000 de scanări CT anonimizate, învățând astfel să recunoască tiparele vizuale extrem de fine asociate cu prezența sângelui în creier. Sistemul analizează fiecare imagine și evidențiază zonele suspecte, atrăgând atenția medicului asupra lor.

Iar rezultatele sunt impresionante. Studiul a arătat că sensibilitatea medie a radiologilor în detectarea hemoragiilor a crescut de la 85% la 94% atunci când au fost asistați de AI. Mai mult, timpul necesar pentru interpretarea unei scanări a scăzut, în medie, cu aproape 5 minute, un câștig cheie în situații de urgență. „Provocarea majoră a fost să antrenăm modelul să diferențieze artefactele de imagine de hemoragiile incipiente, care pot avea doar câțiva pixeli diferență în densitate”, a detaliat Dr. Sharma.

Nu e totul roz

E drept că nicio tehnologie nu e perfectă. Una dintre provocările actuale ale sistemului este o rată ușor crescută a rezultatelor fals-pozitive, adică semnalează potențiale probleme acolo unde nu există. Acest lucru necesită o verificare suplimentară din partea medicului, dar cercetătorii consideră că este un compromis acceptabil pentru a nu rata o hemoragie reală.

V-ați gândit vreodată ce se întâmplă cu cazurile atipice, cele care nu seamănă cu nimic din setul de date de antrenament?

Echipa de la UCSF lucrează deja la îmbunătățirea algoritmului pentru a reduce aceste erori. „Suntem conștienți de limitări. Următorul pas este validarea pe seturi de date diverse, de la spitale diferite (un proces esențial în medicina AI), pentru a asigura robustețea algoritmului înainte de o implementare pe scară largă”, a adăugat Dr. Sharma.

Chiar dacă mai sunt pași de parcurs până la implementarea sa în toate spitalele, acest studiu deschide o ușă importantă. Utilizarea inteligenței artificiale ca plasă de siguranță în radiologie ar putea reduce erorile de diagnostic și, până la urmă, ar putea salva vieți, asigurând că nicio sângerare cerebrală, oricât de mică, nu rămâne neobservată.