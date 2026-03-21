Vestea a picat ca un trăsnet pentru fani. Comedia „Hacks”, premiată cu Emmy și difuzată de HBO Max, se pregătește să iasă din scenă, revenind în această primăvară cu cel de-al cincilea și ultimul sezon. Iar pentru a marca momentul, producătorii aduc pe ecran o listă impresionantă de actori invitați, de la legendara Ann Dowd la Cherry Jones și Leslie Bibb.

Un final planificat de la început

Dacă vestea că mai avem un singur sezon cu dinamica toxică, dar plină de afecțiune, dintre scenarista Ava Daniels (Hannah Einbinder) și șefa ei, diva stand-up Deborah Vance (Jean Smart), vă întristează, aflați că finalul nu este unul grăbit. E drept că lucrurile au fost gândite de la bun început. Lucia Aniello, unul dintre cei trei showrunneri, alături de Jen Statsky și soțul ei, Paul W. Downs (care joacă și rolul agentului Jimmy), a confirmat acest lucru.

„O parte din propunerea noastră originală pentru serial a fost chiar ultima scenă”, a declarat Aniello. „Știam cum se va termina sezonul și cum se va termina serialul, dacă am fi fost atât de norocoși încât să ni-l imaginăm așa cum ne-am dorit. Este un cerc complet, cu multe elemente de oglindire și referințe. Sperăm că oamenii îl vor găsi la fel de satisfăcător de urmărit pe cât a fost de scris.”

Recomandari Sfaturi esențiale pentru îngrijirea și alimentația bebelușilor în primele luni de viață

Distribuția de bază revine în forță

În centrul acțiunii rămân, fireste, personajele care au consacrat serialul. Jean Smart, Hannah Einbinder, Meg Stalter, Paul W. Downs și Mark Indelicato se întorc pentru a naviga, cu același umor delirant, prin capriciile industriei de divertisment.

Pe lângă ei, vom revedea și o parte din personajele secundare care au adus sare și piper poveștii. Printre acestea se numără primarul din Las Vegas, Jo Pezzimenti (Lauren Weedman), mama excentrică a Avei, Nina (Jane Adams), și Randi (Robby Hoffman), asistenta de talente ciudat de sigură pe ea.

Deborah și Ava, mai bune ca niciodată

Dar ce ar fi, până la urmă, „Hacks” fără cuplul Deborah-Ava? Relația lor complicată rămâne inima serialului, iar Aniello promite că cele două actrițe sunt într-o formă de zile mari în acest ultim sezon.

Recomandari Ce simbolizeaza martisorul purtat in primele noua zile ale lunii martie! Iata ce bucurii iti aduce

Sunt mai bune decât au fost vreodată.

„După cinci sezoane în care au interpretat aceste personaje, este o performanță atât de bine asumată, dar ele încă găsesc modalități de a fi surprinzătoare și de a face lucruri pe care nu le așteptăm de la Deborah și Ava”, a mai adăugat showrunner-ul.

Noul sezon promite, așadar, să încheie povestea într-un mod memorabil, aducând pe ecran nume noi și sonore precum Ann Dowd, Cherry Jones și Leslie Bibb, pentru a se asigura că serialul se termină cu un adevărat foc de artificii.