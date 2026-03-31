Radu Vâlcan s-a întors în țară. După o lună petrecută în Thailanda pentru filmările celui de-al zecelea sezon „Insula Iubirii”, prezentatorul este din nou acasă, alături de Adela Popescu și copiii lor. Primele sale declarații dezvăluie o experiență epuizantă, dar plină de satisfacții.

„Au fost zile grele, frumoase, obositoare”

Abia ajuns în România, Radu Vâlcan a ținut să împărtășească cu fanii săi (și știm că sunt mulți) primele gânduri. Mesajul postat pe Facebook este, hai să vedem, o combinație de epuizare și recunoștință profundă.

„M-am întors din Thailanda. După o perioadă intensă, în care am trăit fiecare zi la maximum și am încheiat filmările pentru sezonul 10… vine liniștea aia pe care doar acasă o simți. Au fost zile grele, frumoase, obositoare și pline de emoții. Dar, mai ales, au fost zile în care am avut lângă mine o echipă incredibilă. Le mulțumesc colegilor mei! Fără ei, nimic din ce am făcut acolo nu ar fi fost posibil. Energia, răbdarea, glumele, nervii, nopțile nedormite… toate ne-au adus aici. Și, oricât de spectaculoasă ar fi Thailanda, cu toate culorile și poveștile ei… adevărul e simplu: acasă e acasă! 🙌🌴🥳”, a scris Radu Vâlcan.

O lună de filmări intense

Dincolo de peisajele exotice, filmările nu au fost deloc simple. O lună întreagă de muncă, nopți nedormite și emoții duse la extrem. V-ați gândit vreodată ce înseamnă, pe bune, să produci un astfel de show?

Iar Vâlcan a subliniat exact acest aspect, mulțumind întregii echipe de producție. E drept că succesul unui format ca „Insula Iubirii” stă, în mare parte, în oamenii din spatele camerelor, cei care transformă provocările în momente memorabile pentru telespectatori.

Ce ne așteaptă în sezonul 10

Show-ul a devenit una dintre cele mai urmărite producții din România.

Și se pare că nici de data aceasta nu vom fi dezamăgiți. Se anunță povești de iubire neașteptate și, bineînțeles, decizii dramatice care vor ține publicul cu sufletul la gură. În acest sezon, cuplurile au fost testate în cele mai neobișnuite condiții, pentru a demonstra că relațiile autentice se construiesc cu răbdare și încredere.

Numai ca Radu Vâlcan nu a fost doar un simplu prezentator. Acesta s-a implicat activ în desfășurarea evenimentelor, fiind un sprijin constant pentru concurenți pe tot parcursul aventurii lor.

Liniștea de după furtună

După săptămâni petrecute departe de familie, întoarcerea acasă a fost, fără îndoială, cel mai emoționant moment pentru prezentator. Acum, echipa de producție a intrat în etapa de post-producție, lucrând intens la montajul final al episoadelor.

Fanii așteaptă cu nerăbdare să descopere ce surprize le rezervă sezonul aniversar, în timp ce pentru Radu Vâlcan urmează o perioadă de liniște binemeritată alături de familie, pentru că, așa cum a spus-o chiar el, „adevărul e simplu: acasă e acasă!”.