Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, a vorbit deschis despre viața ei după divorțul de Rareș Cojoc. Într-un dialog direct cu fanii de pe Instagram, antreprenoarea a lămurit două dintre cele mai arzătoare curiozități: dacă se mai vede mireasă și cum se descurcă din punct de vedere financiar. Iar răspunsurile ei au fost surprinzător de directe.

O nouă căsătorie? „Departe de mine gândul acesta”

Întrebată de un urmăritor dacă își mai dorește să se căsătorească, Andreea a recunoscut că a ezitat inițial. Dar, până la urmă, a oferit un răspuns complet. V-ați fi așteptat la altceva?

„M-am gândit puțin dacă să răspund la această întrebare sau nu. La viitor nu mă gândesc. Departe de mine gândul acesta în momentul în care mă aflu, dar cred că orice om normal își dorește să fie iubit și să iubească și să aibă stabilitate. Nu m-am gândit. Nu am avut timp să mă gândesc. Vom vedea ce îmi oferă viitorul”, a declarat Andreea Popescu.

Recomandari Andreea Popescu, primele declarații după divorțul de Rareș Cojoc – ne lăsăm surprinși

deși nu exclude complet ideea unei noi relații, influencerița subliniază că acum are alte priorități. Stabilitatea și dezvoltarea personală sunt pe primul loc.

Cine o ajută cu banii după separare

Dincolo de viața sentimentală, fanii au fost curioși și de situația ei financiară. Cum vine asta, să o iei de la capăt? Ei bine, Andreea a mărturisit că, din fericire, stă bine la acest capitol, având parte de sprijin real din partea celor cu care lucrează.

„Stau bine, asta datorită oamenilor pe care îi am în viața mea, cum ar fi managerul meu. Agenția la care lucrez m-a susținut enorm. Am contracte suficient cât să îmi fie bine, dar după cum vă spuneam, vreau să dezvolt și altceva. Adică, ar fi binevenită și o altă linie de venit”, a explicat ea.

Recomandari Andreea Popescu, declarații despre relația cu Dan Alexa – o să vină și momentul

La 42 de ani, nu se dă bătută.

Ba chiar are planuri de a-și diversifica sursele de venit (o decizie înțeleaptă, am zice noi) și privește cu optimism spre viitor. Mesajul ei este clar și plin de încredere. „Oricât de greu ar fi, lucrurile au o rezolvare. Întotdeauna”, a conchis Andreea.