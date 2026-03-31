La câteva săptămâni de la anunțul despărțirii de Rareș Cojoc, tatăl celor trei copii ai săi, Andreea Popescu vorbește deschis despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei. Influencerița a recunoscut că stresul a afectat-o fizic, ajungând chiar să-și piardă pofta de mâncare și să intre în „modul de supraviețuire”.

Lupta cu stresul și lipsa poftei de mâncare

Vestea divorțului a adus o avalanșă de emoții. Andreea Popescu recunoaște că a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, marcată de un stres copleșitor. Impactul a fost și fizic, influencerița mărturisind că pur și simplu nu mai putea mânca. „A fost o perioadă mai dificilă, într-adevăr, nu mai aveam poftă de mâncare, eram așa, în modul de supraviețuire, nu mai aveam poftă deloc de mâncare. Fiecare etapă are perioada ei și va fi bine. Sunt mai bine, în fiecare zi sunt puțin mai bine”, a declarat ea. Deși a slăbit mai mult decât și-ar fi dorit, fosta dansatoare a Deliei începe să-și recapete treptat echilibrul.

Sprijinul prietenelor și credința în Dumnezeu

Dar cine îi este alături în aceste momente complicate? Chiar dacă traversează o perioadă delicată, Andreea nu este singură. Prietenele apropiate joacă un rol esențial, iar credința îi oferă puterea de a merge mai departe. „Am prietene foarte bune. Mi-a dat Dumnezeu prietene foarte bune, vezi cum e, pierzi pe-o parte, dar câștigi pe alta. Prin situațiile dificile în viață trecem cu ajutorul prietenilor. Dumnezeu are însă cel mai important rol, nimic fără El. Ai nădejde că lucrurile se vor așeza și nu disperi”, a mărturisit influencerița.

Nu dă sfaturi, ci caută încurajări

Surprinzător poate pentru mulți, deși primește numeroase cereri de sfaturi, Andreea Popescu recunoaște că nu se simte încă pregătită să ofere lecții de viață. Până la urmă, e și normal. Ba chiar simte nevoia să fie ea cea încurajată și să audă poveștile altor femei care au trecut prin experiențe similare. „La un moment dat o să ajung atât de bine încât să pot da sfaturi. Momentan nu pot să dau niciun sfat, aș vrea să primesc, dacă se poate. Îmi place să mă încarc cu tot felul de povești ale altor femei care sunt în aceeași situație, care să-mi spună că o să fie bine, că o să văd că va fi bine”, a explicat ea.

O vulnerabilitate asumată.

Ce spune despre viitor și motivele despărțirii

Iar când vine vorba de motivele separării, Andreea rămâne, deocamdată, rezervată. Promite însă că va vorbi deschis la momentul potrivit, dar o va face cu eleganță și respect față de toți cei implicați. „O să vină și momentul în care voi putea fi mai deschisă, dar cu respect față de toate persoanele implicate, că nu aș avea de ce să mă scot pe mine în vreun fel sau ceva. Nu, chiar nu aș avea niciun motiv”, a clarificat vedeta.

Cât despre ce îi rezervă viitorul, preferă să lase lucrurile să curgă firesc, chiar dacă recunoaște că ar vrea să știe ce urmează (cine n-ar vrea, pe bune?). „Mi-ar plăcea să bag un ochi pe gaura cheii să văd ce-mi rezervă viitorul, dar nu am această putere, așa că ne lăsăm surprinși. Știi că dacă te gândești că e ceva nașpa în viitor, poți să schimbi ceva, dar vezi tu… trebuie și asumare în viață”, a încheiat ea.