Andreea Popescu și Rareș Cojoc au pus capăt oficial unei relații de 15 ani. Cei doi au semnat actele de divorț la notar pe 20 aprilie 2026, după un deceniu de căsnicie. La câteva zile distanță, fosta dansatoare a rupt tăcerea pe rețelele de socializare, vorbind deschis despre această perioadă dificilă.

Prioritatea e să fiu bine

Vedeta a ales să comunice direct cu fanii de pe Instagram, explicând că înțelege curiozitatea publicului, dar acum prioritatea ei este să-și găsească echilibrul. Hai sa vedem ce a zis, mai exact. „Știu că este de interes acest divorț pentru multe persoane și cel mai de interes este pentru publicul meu. Am fete care mă urmăresc de 15 ani în online, doamne, de o eternitate, și pot să înțeleg lucrul acesta, dar nu am ce să vă ofer acum, pentru că trebuie să fiu bine, adică trebuie să trec așa prin procesul ăsta”, a mărturisit Andreea într-o serie de story-uri.

vrea discreție, nu detalii picante.

Niciun cuvânt urât despre fostul soț

Dar ce se va întâmpla cu relația lor de acum înainte? Andreea Popescu a ținut să clarifice un aspect important, mai ales în contextul despărțirilor mediatizate. Ea a exclus din start orice atac la adresa lui Rareș Cojoc, tatăl celor trei copii ai lor.

„Ce se întâmplă într-o căsnicie? De ce ajung unii oameni să divorțeze? O să vorbesc și despre lucrul acesta, dar cu foarte mult bun-simț și respect față de tatăl copiilor mei, pe care o să-l văd până când o să închid ochii”, a promis influencerița.

Si a continuat, subliniind rolul lor de părinți: „Vă spun sincer: până la moarte vom fi împreună pentru acești copii. În primul rând, nu voi vorbi urât despre el, pentru că sunt niște copii minunați la mijloc. Ei nu trebuie să se simtă vreodată vinovați”.

O viață întreagă împreună

V-ați gândit vreodată cum e să o iei de la capăt la 42 de ani, după ce ți-ai petrecut aproape toată viața adultă cu aceeași persoană? Andreea a vorbit cu sinceritate despre această realitate, punctând și diferența de vârstă dintre ea și campionul mondial la dans sportiv (un detaliu mai puțin cunoscut publicului larg).

„Vă dați seama, aveam 27 de ani când l-am cunoscut, iar el 22. Și acum am 42. Toată tinerețea… amândoi. Adică mai mult eu. El e mai tânăr, are 36”, a explicat ea.

Iar adaptarea la noua viață nu e deloc simplă, e drept. „La bărbați este mai simplu. Divorțul nu este ușor. Nu este ușor pentru că există obișnuințe, există ani. Există o rutină, există viață”, a adăugat vedeta.

Momentan, Andreea Popescu se concentrează pe mutarea într-o nouă locuință și pe gestionarea emoțiilor, promițând că va rămâne alături de femeile din comunitatea sa care trec prin experiențe similare.