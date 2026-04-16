După 14 ani de relație, Roxana Vașniuc și Ionuț Lorin au decis să meargă pe drumuri separate. Deși prezentatoarea TV a făcut anunțul public pe rețelele sociale, fostul ei partener a păstrat o discreție totală până acum, când a oferit primele și singurele declarații despre despărțire. Și confirmă că totul se desfășoară pe cale amiabilă.

Primele declarații ale lui Ionuț Lorin

Iar Ionuț Lorin, deși o persoană care evită expunerea mediatică, a confirmat oficial despărțirea. El a subliniat că decizia a fost de comun acord și că procedura este deja în desfășurare, însă nu în instanță. Totul se întâmplă la notar.

„Acest divorț a fost făcut pe cale amiabilă, încă nu s-a încheiat, deci mai durează. A fost făcut la notar”, a declarat Ionuț Lorin.

procesul este în plină desfășurare, însă departe de sălile de judecată, fiind gestionat în afara instanței (un detaliu important pentru liniștea familiei), așa cum au convenit amândoi.

Anunțul, chiar de ziua lui

Probabil cel mai surprinzător detaliu este momentul ales pentru anunțul public. Roxana Vașniuc a făcut publică separarea chiar în ziua de naștere a fostului ei soț. Oare a fost o simplă coincidență?

Surse apropiate au menționat că bărbatul a dorit să păstreze discreția și să nu transforme situația într-un subiect de scandal. Acesta a confirmat detaliul, dar a preferat să nu comenteze decizia fostei sale partenere de a face totul public într-un moment atât de personal pentru el.

Mesajul tranșant al Roxanei Vașniuc

Numai că, dincolo de procedura amiabilă, mesajul postat de Roxana pe Instagram lasă loc de interpretări destul de serioase. Prezentatoarea a vorbit despre motive dureroase care au dus la această ruptură.

„Când am spus „Da”, în biserică, am crezut că va fi pentru totdeauna! Am crezut că împreună vom depăși orice obstacol, ca mâna în mână vom trece prin bune și rele …. Am iubit, am iertat și am construit cu speranța că taina căsniciei este de neclintit! Dar am învățat că minciuna și trădarea sunt singurele care pot dărâma și cel mai înalt zid….Nu forțez un drum acolo unde sinceritatea s-a pierdut. Astăzi, aleg divorțul ca formă de respect față de propria-mi persoană. Plec cu fruntea sus, știind că am oferit tot ce a fost mai curat, până la capăt!”, a scris Roxana Vașniuc.

Recunoștință pentru fiica lor

totusi, vedeta a ținut să sublinieze că decizia de a divorța a fost luată împreună cu Ionuț. La finalul mesajului său, i-a mulțumit fostului partener pentru cel mai important lucru care îi leagă, fiica lor, dar a strecurat și o altă remarcă acidă.

„Mulțumesc, Ionuț, pentru fetița noastră și pentru lecția care mi-a arătat că nu oricine merită locul de lângă mine. Merg mai departe cu liniște și multă putere! Din dorința de a păstra acest moment cât mai privat, nu voi mai face nicio altă declarație! PS. Mulțumesc oamenilor care au știut și mi-au fost alături în toată această perioadă!”, a transmis Roxana.