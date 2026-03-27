O postare a Claudiei Puican a agitat apele în showbizul românesc, pe fondul valului recent de divorțuri care pare să nu se mai oprească. Fanii s-au întrebat imediat dacă urmează o nouă despărțire, mai ales că artista și Armin Nicoară formează unul dintre cele mai apreciate cupluri. Artista a venit cu lămuriri, dar a recunoscut și existența unor probleme în căsnicia sa.

Mesajul care a pus fanii pe gânduri

Totul a pornit de la un mesaj publicat pe rețelele sociale, unde Claudia Puican a lăsat să se înțeleagă că duce singură greul. „Nu e ușor, dar m-am obișnuit să mă descurc singură. Fac tot ce ține de mine să evoluez și să îmi fie mai bine. Faceți la fel. Fiți puternice și independente”, a scris artista. Imediat, fanii au făcut legătura cu o situație similară, cea a Andreei Popescu, care a postat ceva asemănător cu puțin timp înainte de a anunța divorțul de Rareș Cojoc.

Adevărul din spatele postării

Dar lucrurile stau, se pare, puțin diferit. Contactată pentru a lămuri situația, cântăreața a explicat că postarea ei nu se referea la o singurătate în cuplu, ci la lipsa unui ajutor fizic în carieră. V-ați fi gândit la asta? Se pare că da. Artista a detaliat că, spre deosebire de alte colege de breaslă, ea se ocupă singură de toată logistica necesară aparițiilor sale.

”Ideea e că eu așa am fost obișnuită de mică, să mă descurc de una singură. La filmări nu am pe cineva care să mă ajute să-mi care rochiile, să-mi care gențile, să mă închidă la rochii, tot timpul am fost obișnuită singură. Și la cântări îmi car singură toate rochiile, nu am pe cineva, așa cum au alte fete”, a spus Claudia Puican pentru Spynews.ro.

Există probleme în paradis?

Zvonurile unui divorț iminent au fost astfel infirmate.

Numai ca artista nu s-a oprit aici. Ea a recunoscut că, la fel ca în orice căsnicie, și în relația ei cu Armin Nicoară există momente tensionate și că nu totul este perfect, chiar dacă așa pare din exterior. Până la urmă, nicio relație nu e scutită de probleme. ”Acum, în fiecare familie mai sunt probleme și nimic nu este roz. Mai sunt certuri, ca în orice familie, nu există familie fără certuri, doar că unii nu recunosc. Încercăm să ne ducem cumva crucea, cum s-ar spune”, a mai declarat cântăreața.

Un reproș subtil pentru Armin Nicoară

Dincolo de certurile inerente, Claudia a atins un alt punct sensibil: timpul petrecut de Armin cu fiul lor. Artista și-ar dori ca soțul ei, deși mai mereu plecat de acasă (o realitate a meseriei lor), să se implice mai mult în viața copilului atunci când este prezent. Iar programul pare să fie unul extrem de solicitant pentru mamă și fiu, care sunt nedespărțiți.

”Armin e mai tot timpul plecat de acasă, dar, bine, ar putea și el să stea mai mult timp cu copilul, într-adevăr, dar avem bonă, copilul e cu mine non-stop. La 6 s-a trezit, după am mai dormit puțin cu el, iar acum s-a trezit iar. N-am văzut așa ceva, are atât de multă energie. Când se pune el să doarmă, pe la 9-10 seara, mă culc și eu cu el, că ne trezim amândoi atât de devreme, la 6”, a mărturisit cântăreața.