Bucurie uriașă în online-ul românesc. Influencerul Alexandru Bălan, cunoscut publicului larg drept Colo, a devenit tată pentru prima dată pe 26 martie 2026. Soția sa, Alexandra, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar proaspeții părinți trăiesc acum clipe unice.

Prima declarație a lui Colo

Vestea a fost dată chiar de vlogger, printr-un video emoționant. Vizibil copleșit de trăiri, Colo a fost alături de soția lui în sala de nașteri pentru a-și întâmpina fiica. Dar ce înseamnă, până la urmă, să fii cu adevărat bogat? Răspunsul lui a venit rapid, într-o postare online.

„Alexandra e bine, bebelina la fel. Acum pot spune că sunt cu adevărat bogat. Te iubesc, fata mea!”, a scris el, cu lacrimi în ochi, mărturisind că încă nu-i vine să creadă că este tată.

Imagini emoționante cu fetița

Iar la scurt timp, Alexandru „Colo” Bălan a distribuit pe Instagram și primele imagini cu micuța. E drept că a avut grijă să îi protejeze identitatea, acoperindu-i chipul cu o inimioară roșie, un gest pe care mulți părinți îl fac în mediul online.

Fanii au reacționat imediat.

Comunitatea vloggerului a umplut secțiunea de comentarii cu mesaje de felicitare și urări de bine pentru noua familie, bucurându-se alături de idolul lor.

O iubire de peste un deceniu

Povestea de dragoste dintre Alexandru și Alexandra nu e deloc una recentă. Cei doi au o relație care a început cu mai bine de un deceniu în urmă, o legătură care s-a consolidat în timp. Si s-a concretizat cu o nuntă spectaculoasă în vara anului 2024, un eveniment de poveste la care au fost înconjurați de familie și de toți prietenii apropiați.

Acum, odată cu venirea pe lume a fetiței lor, cei doi pășesc într-o etapă complet nouă a vieții, bucurându-se de fiecare clipă petrecută alături de copilul lor.