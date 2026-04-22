LeBron James adaugă un nou model de colecție la CV-ul său puternic de colaborări cu Nike. Este vorba despre o versiune specială a clasicului Air Force 1, cu o temă „Beijing”, care va fi lansată în această vară la un preț de 220 de dolari. Colaborarea se alătură altor modele dedicate starurilor NBA, precum Kobe Bryant și Ja Morant.

Un design inspirat de marmură

La prima vedere, pantofii sport par sculptați în marmură. Baza are un model marmorat, acoperit de straturi translucide lucioase care lasă designul de dedesubt să se întrevadă. V-ați fi gândit că un Air Force 1 poate arăta ca o sculptură?

Iar detaliile premium continuă. Șireturile sunt groase, de tip frânghie, iar elementele metalice aurii (cunoscute ca dubraes) se asortează perfect cu inscripțiile de pe limbă și călcâi.

Semnătura Regelui James

Ce face acest model cu adevărat special? Hai sa vedem. Pe limbă nu mai găsim clasicul logo Nike Air, ci inscripția „Air Chosen 1”, o aluzie directă la porecla lui LeBron. Pe călcâi, inițialele „LBJ” sunt brodate vizibil, pentru a nu lăsa loc de interpretări.

Dar piesa de rezistență este talpa intermediară. Aceasta este opacă, lăptoasă și a fost modelată pentru a imita emblema coroanei lui James, un detaliu similar cu cel prezent pe modelul său actual de performanță, Nike LeBron 23.

Tehnologie modernă pentru un clasic

Dincolo de aspect, Nike a umblat și la confort.

Pantoful vine cu un branț special din spumă (drop-in foam insole) și, mai important, cu o unitate de amortizare Zoom Air în călcâi. Practic, tehnologia considerată de mulți învechită a modelului Air Force 1 a primit un upgrade serios pentru a spori confortul la purtare.

De la Instagram la lansare oficială

Modelul a apărut pentru prima dată în luna aprilie, când Frankie Walker (un prieten apropiat al baschetbalistului) a postat pe Instagram o pereche nelansată. Acum, lansarea este iminentă și avem toate detaliile.

Si da, știm și prețul. LeBron James x Nike Air Force 1 Low Beijing va fi lansat în această vară la prețul de 220 de dolari, fiind disponibil la anumiți retaileri Nike Sportswear. Codul de stil pentru această culoare este IQ5373-100.

Pana la urma, de ce „Beijing”? Legătura nu este evidentă, dar numele sugerează o posibilă lansare exclusivă la nivel regional, ceea ce ar face perechea și mai dorită de colecționari.