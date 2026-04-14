Rapperul britanic Central Cee a fost văzut recent la un meci al echipei Los Angeles Lakers purtând a doua sa colaborare de sneakers cu Nike. Vestea bună pentru fani este că nu mai au mult de așteptat pentru a-i cumpăra, însă există o condiție majoră: vor fi disponibili doar într-o singură țară.

Ce aduce nou modelul Dark Beetroot

Hai să vedem despre ce e vorba. Noul model, denumit Central Cee x Nike Air Force 1 Low „Dark Beetroot”, va fi lansat săptămâna aceasta exclusiv în Marea Britanie. Realizat prin intermediul brandului propriu al rapperului, Syna World, sneakerșii sunt construiți integral în două nuanțe de burgundy, care la prima vedere par identice. Suprapunerile din piele lăcuită vin în culoarea „Dark Beetroot”, în timp ce baza din piele standard și talpa sunt finisate într-o nuanță mată de „Red Oxide”.

Iar detaliile fac, ca de obicei, diferența. Logo-ul Syna World este embosat în auriu pe călcâiul lateral, asortându-se cu brandingul de pe limbă, cu plăcuța metalică de pe șireturi (cunoscută ca „lace dubrae”) și cu capetele metalice ale șireturilor. Pe călcâiul pantofului drept apare clasicul „Nike Air”, dar pe cel stâng este inscripționat numărul 13. Ce înseamnă? E un detaliu personal, reprezentând vârsta la care Central Cee a înregistrat prima sa melodie.

Cum și unde pot fi cumpărați

Modelul Central Cee x Nike Air Force 1 Low „Dark Beetroot” se va lansa vineri, prin intermediul aplicației Snkrs din Marea Britanie.

Prețul este stabilit la 183 de dolari.

Numai că, după cum spuneam, disponibilitatea este extrem de limitată geografic, ceea ce, cel mai probabil, va crește exponențial valoarea de revânzare.

Nu e prima colaborare de acest fel

Această pereche de AF1 Low marchează a treia lansare publică de sneakers a lui Central Cee în parteneriat cu Nike. Colaborarea vine după un model Air Max 95 lansat în octombrie și un alt Air Force 1 Low din piele lăcuită, într-o schemă de culori gri, apărut în februarie. Și se pare că seria continuă. Se așteaptă ca o a treia versiune a clasicului sneaker de baschet, tot din piele lăcuită, să fie lansată anul acesta într-o combinație de negru, albastru și galben.

Revenirea neașteptată a pielii lăcuite

V-ați fi gândit vreodată că pielea lăcuită, atât de populară în anii 2000, va reveni atât de puternic? După o perioadă în care a fost considerată ușor depășită, acest material lucios își reintră serios în drepturi. Până la urmă, nu e un fenomen izolat. Rapperul Lil Yachty a lansat o variantă colorată a aceluiași model primăvara trecută, iar Nike a continuat trendul cu mai multe versiuni proprii, inclusiv un trio în culori la fel de vibrante, lansat chiar săptămâna trecută.