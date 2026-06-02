Britney Spears a bifat o schimbare radicală de look, apelând la extensii lungi și o nuanță proaspătă, la doar câteva săptămâni după ce a evitat închisoarea într-un dosar de conducere sub influența alcoolului. Transformarea poartă semnătura celebrului hairstylist Chris Appleton și marchează un nou capitol extrem de mediatizat pentru vedeta pop în vârstă de 44 de ani.

Știi momentul ăla când simți că viața ta o ia complet razna și primul instinct este să te programezi la salon? Ei bine, se pare că și superstarurile internaționale aplică exact aceeași terapie. Dincolo de simpla vanitate, o schimbare de imagine este adesea modul nostru de a recâștiga controlul, de a pune punct unei perioade toxice și de a spune lumii că suntem gata s-o luăm de la capăt.

O prietenie neașteptată și un nou început

Iar Britney chiar a avut nevoie de acest reset.

După luni întregi de incertitudine legală și presiune mediatică, apariția ei în scaunul lui Chris Appleton nu e deloc întâmplătoare. Vorbim despre omul care se ocupă de imaginea lui Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Nicole Kidman sau Drew Barrymore.

„Când eram un copil și creșteam în Anglia, Britney Spears a fost coloana sonoră pentru atât de multe momente. Unele momente chiar se închid într-un cerc perfect. Ea nu este doar un icon, ci unul dintre cele mai cu adevărat bune și blânde suflete pe care le-am întâlnit vreodată.” – Chris Appleton, hairstylist

Postarea lui a strâns imediat reacții, inclusiv de la Kim Kardashian, care a lăsat două emoticoane cu inimi străpunse de săgeți. Și totuși, legătura dintre cele două femei nu a apărut peste noapte. Cele două s-au cunoscut prima dată în 2012, când cântăreața era jurat la „The X-Factor”, iar sora lui Kim, Khloé, era co-prezentatoare. Anul trecut, Kim a invitat-o pe artistă la o seară a fetelor în conacul ei de 60 de milioane de dolari din Hidden Hills.

„Ea este pur și simplu o păpușă. E ca cea mai dulce, cea mai dulce fată.” – Kim Kardashian, vedetă TV

Prețul libertății și deciziile grele

Dar haideți să fim sincere, zâmbetul impecabil din pozele de la salon ascunde o luptă mult mai complicată în viața reală. Transformarea vine la mai puțin de o lună după ce artista a acceptat un acord de recunoaștere a vinovăției pentru arestarea ei din 4 martie.

Așa cum a relatat Theblast într-un material recent, vedeta a reușit să evite închisoarea acceptând o acuzație mai blândă, care implică conducerea imprudentă pe fondul consumului de alcool sau droguri. În loc să ajungă în spatele gratiilor, a primit 12 luni de eliberare condiționată.

Acum regulile sunt stricte. Are interdicția de a deține medicamente fără o rețetă validă, trebuie să participe la cursuri de reabilitare și să plătească amenzile de stat. Mai mult, programul ei include vizite obligatorii la psiholog o dată pe săptămână și la psihiatru de două ori pe lună. Detaliile capătă sens abia când afli că artista părăsise un centru de tratament după doar 21 de zile dintr-o internare planificată de 30 de zile, chiar înainte de finalizarea acordului legal.

„Prin pledoaria ei de astăzi, Britney și-a asumat responsabilitatea pentru comportamentul ei. A făcut pași semnificativi pentru a implementa o schimbare pozitivă.” – Michael Goldstein, avocat

Proiecte noi dincolo de muzică

Chiar și cu aceste restricții destul de dure, viața merge înainte. Și e interesant cum fosta fată de la „Mickey Mouse Club” continuă să se reinventeze, extinzându-și brandul departe de scena muzicală clasică.

Acum se pregătește să lanseze propria linie de bijuterii, B. Tiny, dar a oferit indicii și despre un ulei parfumat pe care îl pregătește. Ba chiar viața ei va ajunge pe marile ecrane, regizorul Jon M. Chu lucrând deja la un film biografic bazat pe cartea ei de memorii din 2023, „The Woman În Me”. Cu doi băieți mari, Sean de 20 de ani și Jayden de 19 ani din căsătoria cu Kevin Federline, și cu aproape 49 de milioane de ascultători lunari pe Spotify, publicul o vrea în continuare prezentă. Colaborarea ei din 2022 cu Elton John pentru piesa „Hold Me Closer” ne-a arătat exact asta.

Până la urmă, un păr superb te ajută să te simți mai bine dimineața când te uiți în oglindă, dar muncă grea de vindecare se face departe de scaunul stilistului.