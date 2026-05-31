Sir Rod Stewart, ajuns la 81 de ani, a fost nevoit să își anuleze pe ultima sută de metri două concerte foarte așteptate din Las Vegas. Motivul este o infecție a sinusurilor care l-a lăsat fără voce fix înainte de spectacolele programate vineri și sâmbătă.

Știi momentul ăla când te simți groaznic, dar tragi de tine pentru că ai impresia că toată lumea se bazează pe tine? Fix prin asta trece legendarul rocker acum. Povestea lui ne amintește cât de important este să știm când să punem frână, mai ales când propriul corp ne dă semnale clare că nu mai poate duce ritmul.

Decizia medicilor și pauza vocală

Potrivit informațiilor publicate recent de Hellomagazine, artistul trebuia să urce pe scenă în cadrul rezidenței sale „The Encore Shows”, dar medicii i-au interzis categoric acest lucru.

„Sunt în repaus vocal în timp ce mă recuperez după o infecție a sinusurilor. Aștept cu nerăbdare să vă văd la un viitor spectacol la Caesars Palace sau în turneu în această vară.” – Rod Stewart, artist

Sănătatea nu negociază.

Recomandări Condamnare pentru complotul terorist ce a anulat concertele Taylor Swift din Viena. Verdict în cazul tânărului de 21 de ani.

Când partenerul preia controlul

Dar asta nu e prima dată când epuizarea fizică îi joacă feste. Anul trecut, a trecut printr-un episod similar de gripă chiar înainte de festivalul Glastonbury. Iar aici intervine rolul partenerului de viață care trebuie să fie vocea rațiunii. Penny Lancaster, soția lui, a povestit deschis despre presiunea uriașă pe care Rod o punea pe el însuși.

„Își făcea atâtea griji în privința așteptărilor și a presiunii, toată lumea se baza pe el și nu voia să dezamăgească pe nimeni. i-a intrat pur și simplu în cap.” – Penny Lancaster, soția artistului

Ea a fost cea care l-a dus la un specialist ORL în Londra și a impus reguli stricte de recuperare. de câte ori nu am făcut și noi exact același lucru pentru partenerii noștri când refuzau să accepte că sunt bolnavi și trebuie să stea în pat?

Recomandări Kiefer Sutherland a anulat turneul din SUA din cauza vânzărilor slabe. Actorul continuă concertele din Europa.

Ce urmează pentru turneul de adio

Rockerul se află în mijlocul turneului „One Last Time”, promovat ca fiind ultima sa mare serie de concerte la nivel mondial. Spectacolele din Vegas ar trebui să se reia pe 2 iunie și să continue apoi în august.

Recomandări LeAnn Rimes a anulat concertele din cauza bolii. A facut tratament de 45.000 de dolari in Nashville

Dacă repausul vocal dictat de medici va fi suficient pentru a-i permite să ducă la capăt datele programate în Arizona și California luna viitoare.