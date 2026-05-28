Un tânăr de 21 de ani a fost condamnat oficial pentru complotul terorist care a dus la anularea concertelor Taylor Swift din Viena. Inculpatul și-a recunoscut faptele și a primit verdictul din partea unui tribunal austriac, punând capăt unuia dintre cele mai tensionate episoade din industria muzicală recentă.

Impactul real asupra fanilor

Vă amintiți nebunia din august anul trecut? Zeci de mii de românce aveau bilete, zboruri și cazări plătite pentru Eras Tour în capitala Austriei, iar anularea bruscă a fost o dezamăgire imensă. Dar realitatea din spatele acelei decizii ne dă fiori chiar și acum. Faptul că o tragedie uriașă a fost evitată în ultimul moment ne arată cât de fragilă este siguranța la marile evenimente la care participăm alături de prietene sau de copiii noștri.

În vara lui 2024, autoritățile austriece au oprit toate cele trei spectacole programate pe stadionul Ernst Happel. Fanii devastați s-au strâns atunci pe străzile din centrul Vienei pentru a face schimb de brățări ale prieteniei și a se consola reciproc. Așa cum a relatat Independent zilele trecute, procesul a scos la iveală detalii înfiorătoare despre ce urma să se întâmple în acele seri.

Planul din spatele anulării

Tânărul, cetățean austriac identificat doar ca Beran A. Din motive de intimitate, intenționa să atace fanii aflați în afara stadionului folosind cuțite și explozibili artizanali. Și nu a acționat singur.

Procurorii au demonstrat că acesta a luat legătura cu membri ai grupării Statul Islamic chiar înainte de atacul plănuit. Au discutat despre achiziționarea de arme și fabricarea de bombe, iar inculpatul a căutat să cumpere ilegal armament în zilele premergătoare spectacolului, depunând și un jurământ de credință față de gruparea militantă.

În fața instanței din Wiener Neustadt, chiar înainte de deliberări, el a avut o intervenție scurtă.

„Aș dori doar să spun că îmi pare rău.” – Beran A., inculpat

O declarație care, sincer, pare complet disproporționată față de gravitatea planului său. Alături de el a fost judecat și Arda K., un alt tânăr de 21 de ani. Aceștia făceau parte dintr-o rețea mai amplă care plănuia atacuri simultane în Arabia Saudită, Turcia și Emiratele Arabe Unite în timpul Ramadanului din 2024. Mai mult, instanța i-a găsit vinovați pe amândoi de complicitate la tentativă de omor, în legătură cu înjunghierea unui ofițer de securitate la Mecca de către un al treilea complice, Hasan E., aflat acum în arest preventiv.

Iar povestea nu se termină aici. Deși condamnarea aduce o oarecare alinare, organizatorii marilor festivaluri europene din acest an au acum misiunea dificilă de a regândi complet protocoalele de securitate. Modul în care se vor face controalele la porțile de acces în vara care urmează promite să fie mult mai strict, schimbând definitiv experiența noastră de festival.