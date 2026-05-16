Actorul de 59 de ani a luat o hotărâre dificilă în plin turneu de promovare. Kiefer Sutherland a anulat concertele programate în Statele Unite, invocând vânzările slabe de bilete.

Imaginează-ți cât de greu este să recunoști public că un proiect în care ai pus suflet nu funcționează așa cum sperai. Decizia lui vine într-un moment extrem de vulnerabil, fix când încearcă să își consolideze tranziția de la actorie la muzică, o mutare privită adesea cu mult scepticism. Banii pe bilete vor fi returnați la punctele de achiziție, însă anularea ridică semne de întrebare despre viitorul său pe scenele americane.

Și totuși, lucrurile stau puțin diferit pe alt continent. În timp ce concertele din America de Nord au fost tăiate de pe listă, actorul continuă seria de spectacole din Europa și Marea Britanie, mulțumind fanilor de acolo pentru experiența pozitivă. Această perioadă agitată vine la doar câteva luni după ce Sutherland a fost implicat într-un incident cu un șofer de rideshare în Los Angeles. Autoritățile au cerut investigații suplimentare înainte de a lua o decizie finală privind acuzațiile, iar actorul a fost eliberat inițial pe cauțiune.

Recomandari Turneul lui Kanye West, din nou anulat. Organizatorii invocă alte motive.

Un drum neașteptat către muzică

Așa cum relatează Theblast într-un material publicat recent, actorul a fost extrem de sincer cu publicul său pe Instagram. A mărturisit că este dezamăgit, dar a simțit că nu ar fi corect față de fani sau față de organizatori să susțină concertele cu sălile goale. Opririle anulate includ orașe mari precum Los Angeles, Boston și Phoenix.

Dar cum ajunge un actor consacrat să se lovească de astfel de bariere pe scena muzicală? Gândește-te la propriile tale momente de ezitare când ai vrut să schimbi macazul în carieră. El însuși a recunoscut într-un interviu că i-a fost teamă de prejudecăți ani la rând.

„Nu aveam nicio intenție să fac un album. Aud despre un actor că vrea să facă muzică și îmi dau ochii peste cap și eu.” – Kiefer Sutherland, Actor

Noul său album de studio, intitulat „Grey”, urmează să fie lansat luna aceasta. Materialul promite o abordare mult mai intimă, bazată pe experiențele sale din ultimii ani.

„În multe privințe, aceste melodii marchează o creștere pentru mine personal, deoarece am scris mai puțin despre observații și mai mult despre sentimentele personale pe care le-am navigat în propria mea viață.” – Kiefer Sutherland, Artist

De la ezitare la un album complet

Colaborările au fost cele care l-au împins de la spate să își asume această nouă identitate. Primul său album, „Down în a Hole”, s-a născut organic dintr-o sesiune de înregistrări cu un colaborator pe nume Jude, care l-a încurajat să ia muzica în serios.

„La final, a spus: «Chiar îmi plac melodiile tale și sunt clar ale tale. Ar trebui să le faci. Ar trebui să faci un disc.»” – Kiefer Sutherland, Artist

Iar asta ne arată că, uneori, ai nevoie doar de o persoană care să creadă în tine ca să faci pasul cel mare. Chiar dacă pe parcurs mai apar și turnee anulate sau obstacole neprevăzute.

Recomandari LeAnn Rimes a anulat concertele din cauza bolii. A facut tratament de 45.000 de dolari in Nashville

Ultima sa reprezentație confirmată pe tărâm american rămâne cea din Las Vegas, alături de o apariție ulterioară la un festival de muzică din Canada. Dacă noul album intim va reuși să șteargă amprenta recentelor controverse legale și să îi aducă recunoașterea muzicală pe care și-o dorește peste ocean.