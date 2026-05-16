Kanye West bifează încă un obstacol major în încercarea sa de a reveni pe marile scene ale lumii. Concertul mult așteptat pe care rapperul trebuia să îl susțină pe 23 mai la stadionul Jawaharlal Nehru din New Delhi a fost suspendat oficial, dar de data aceasta motivele sunt cu totul altele decât ne-am fi așteptat.

Sinceră să fiu, te-ai întrebat vreodată cum e să încerci să îți reconstruiești cariera când fiecare pas pare să atragă o nouă problemă? Pentru fani, anularea înseamnă o dezamăgire uriașă, dar pentru artist este încă o dovadă că drumul spre reabilitarea imaginii publice este plin de provocări neprevăzute.

Adevărul din spatele deciziei

De data aceasta, nu declarațiile sale controversate din trecut au oprit spectacolul. Organizatorii au fost nevoiți să pună stop evenimentului din cauza unor avertismente stricte de securitate venite din partea guvernului și a poliției locale.

Recomandari Fanii cer arestarea sotiei lui Kanye West. Ce a putut purta pe strada Bianca Censori

Așa cum a relatat Theblast într-un material publicat recent, compania organizatoare White Fox a explicat clar că siguranța participanților este pe primul loc, mai ales în contextul stării de alertă maximă din capitala Indiei.

Dar lucrurile nu se opresc aici.

Se pare că echipa lucrează deja la o reprogramare pentru luna octombrie, iar fanii care își cumpăraseră bilete la acest eveniment aproape sold-out își primesc deja banii înapoi integral.

Recomandari Adevarul despre noua aparitie a sotiei lui Kanye West. Ce ascunde schimbarea ei de stil

Lupta cu trecutul și sănătatea mintală

Știm bine că Ye, așa cum este cunoscut acum oficial, a petrecut ultimii ani încercând să șteargă urmele scandalurilor din 2022. Între noi fie vorba, e greu să uiți comentariile antisemite care i-au adus atâtea interdicții, inclusiv pe teritoriul Marii Britanii.

Artistul a pus comportamentul său pe seama tulburării bipolare, o afecțiune pe care susține că a dezvoltat-o în urma unei traume dintr-un accident auto de acum 25 de ani. Și deși unii oficiali l-au criticat dur pentru această justificare, părerile medicale sunt împărțite.

„Ceea ce descrie Ye se potrivește perfect cu un diagnostic de tulburare bipolară și nu trebuie să reflecte un antisemitism latent sau o ideologie extremistă.” – Prof. David Curtis, UCL Genetics Institute

Între timp, artistul face pași concreți pentru a-și repara relația cu comunitatea evreiască, plătind reclame cu scuze publice și vizitând centre pentru drepturile omului.

Recomandari Kanye West, 48 de ani, își cere scuze – Bipolaritatea, nu nazismul, a cauzat derapajele

Problemele legale se adună

Iar când crezi că lucrurile s-au mai liniștit, apar alte complicații pe plan legal. În prima parte a anului 2026, artistul s-a trezit cu două procese pe rol. Unul dintre ele implică o acuzație de agresiune la hotelul Chateau Marmont, iar celălalt vine chiar din interiorul fostei sale echipe.

Un fost bodyguard îi cere daune de aproape 1 milion de dolari pentru salarii și ore suplimentare neplătite.

Dacă spectacolul programat în Georgia, unde a vândut deja 70.000 de bilete, se va desfășura conform planului. Până la toamnă, viitorul turneului său internațional atârnă de un fir de păr, iar întrebarea dacă va reuși cu adevărat să își relanseze cariera muzicală rămâne încă fără un răspuns clar.