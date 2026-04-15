Hana Cross, fosta iubită a lui Brooklyn Beckham, a vorbit deschis despre relația de nouă luni pe care a avut-o cu acesta între 2018 și 2019. Modelul în vârstă de 28 de ani a confirmat, în esență, tensiunile din celebra familie, după ce Brooklyn a publicat o declarație explozivă în ianuarie 2026.
Declarația-șoc a lui Brooklyn
Pentru a înțelege contextul, trebuie să ne amintim de postarea care a zguduit showbiz-ul la începutul anului 2026. Atunci, fiul cel mare al Victoriei și al lui David Beckham, acum în vârstă de 27 de ani, a publicat un mesaj neașteptat pe rețelele sociale, după luni întregi de speculații privind o ruptură de părinții săi. Mesajul a fost tranșant.
„Am tăcut ani de zile și am făcut toate eforturile pentru a păstra aceste chestiuni private”, a scris Brooklyn. „Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat, îmi iau apărarea pentru prima dată în viața mea.”
Iar acuzațiile au fost grave. El și-a acuzat părinții că au controlat narativele din presă, susținând că „postările performative pe rețelele sociale, evenimentele de familie și relațiile neautentice” au fost o „constantă” a vieții sale. „Am crescut cu o anxietate copleșitoare”, a concluzionat el. „Pentru prima dată în viața mea, de când m-am îndepărtat de familia mea, acea anxietate a dispărut.”
Hana Cross: „A rezumat experiențele mele”
Într-un interviu recent pentru HELLO!, Hana Cross a cântărit situația, iar declarațiile ei par să confirme versiunea lui Brooklyn. V-ați fi așteptat la asta? „Toată această chestiune care s-a întâmplat, cu Brooklyn ieșind în față și scriind pe Instagram Stories și declarația lui – a fost un pic șocant pentru mine că a făcut asta”, a explicat ea.
E drept că surpriza a fost mare pentru toată lumea. „A fost o surpriză. Bănuiesc că și-a șocat și familia… dar a rezumat și multe dintre propriile mele experiențe și modul în care familia lor, ca brand, acționează”, a continuat modelul. „Dar, pe de altă parte, nimeni nu știe ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Cred însă că e trist că totul a trebuit expus de partea lui, atât de deschis și public.”
„Multă anxietate, sincer”
Dar modelul nu s-a oprit aici, propria experiență alături de celebra familie. „Timpul meu cu familia mi-a provocat multă anxietate, sincer”, a recunoscut Cross.
Semnalele de alarmă au existat.
„Au existat o mulțime de semne de avertizare și lucruri care s-au întâmplat în timpul relației care, retrospectiv, ar fi trebuit să mă facă să mă gândesc și poate să închei relația sau să plec mult mai devreme decât am făcut-o”, a adăugat ea.
De la fermă, direct în lumina reflectoarelor
Hana Cross pune totul pe seama vârstei și a lipsei de experiență de la acel moment (avea doar 20-21 de ani). Trecerea a fost, pe bune, una bruscă și dificilă. „Dar aveam doar 20/21 de ani când am fost împreună și tocmai începusem modelingul, și am trecut de la a locui la o fermă la a mă muta la Londra și a fi aruncată într-o astfel de relație.”
Până la momentul publicării acestui articol, nici Brooklyn și Nicola Peltz, nici familia Beckham nu au comentat declarațiile făcute de Hana Cross.