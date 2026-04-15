Hana Cross, fosta iubită a lui Brooklyn Beckham, a vorbit deschis despre relația de nouă luni pe care a avut-o cu acesta între 2018 și 2019. Modelul în vârstă de 28 de ani a confirmat, în esență, tensiunile din celebra familie, după ce Brooklyn a publicat o declarație explozivă în ianuarie 2026.

Declarația-șoc a lui Brooklyn

Pentru a înțelege contextul, trebuie să ne amintim de postarea care a zguduit showbiz-ul la începutul anului 2026. Atunci, fiul cel mare al Victoriei și al lui David Beckham, acum în vârstă de 27 de ani, a publicat un mesaj neașteptat pe rețelele sociale, după luni întregi de speculații privind o ruptură de părinții săi. Mesajul a fost tranșant.

„Am tăcut ani de zile și am făcut toate eforturile pentru a păstra aceste chestiuni private”, a scris Brooklyn. „Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat, îmi iau apărarea pentru prima dată în viața mea.”

Recomandari Sean Penn (63) și iubita cu 30 de ani mai tânără – idilă confirmată la Madrid

Iar acuzațiile au fost grave. El și-a acuzat părinții că au controlat narativele din presă, susținând că „postările performative pe rețelele sociale, evenimentele de familie și relațiile neautentice” au fost o „constantă” a vieții sale. „Am crescut cu o anxietate copleșitoare”, a concluzionat el. „Pentru prima dată în viața mea, de când m-am îndepărtat de familia mea, acea anxietate a dispărut.”

Hana Cross: „A rezumat experiențele mele”

Într-un interviu recent pentru HELLO!, Hana Cross a cântărit situația, iar declarațiile ei par să confirme versiunea lui Brooklyn. V-ați fi așteptat la asta? „Toată această chestiune care s-a întâmplat, cu Brooklyn ieșind în față și scriind pe Instagram Stories și declarația lui – a fost un pic șocant pentru mine că a făcut asta”, a explicat ea.

E drept că surpriza a fost mare pentru toată lumea. „A fost o surpriză. Bănuiesc că și-a șocat și familia… dar a rezumat și multe dintre propriile mele experiențe și modul în care familia lor, ca brand, acționează”, a continuat modelul. „Dar, pe de altă parte, nimeni nu știe ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Cred însă că e trist că totul a trebuit expus de partea lui, atât de deschis și public.”

Recomandari Reclamele Lidl și Iceland pentru pizza și dulciuri interzise de autorități

„Multă anxietate, sincer”

Dar modelul nu s-a oprit aici, propria experiență alături de celebra familie. „Timpul meu cu familia mi-a provocat multă anxietate, sincer”, a recunoscut Cross.

Semnalele de alarmă au existat.

„Au existat o mulțime de semne de avertizare și lucruri care s-au întâmplat în timpul relației care, retrospectiv, ar fi trebuit să mă facă să mă gândesc și poate să închei relația sau să plec mult mai devreme decât am făcut-o”, a adăugat ea.

Recomandari O mamă a trei copii a alergat 6 maratoane într-un an pentru a-și sărbători a 40-a aniversare

De la fermă, direct în lumina reflectoarelor

Hana Cross pune totul pe seama vârstei și a lipsei de experiență de la acel moment (avea doar 20-21 de ani). Trecerea a fost, pe bune, una bruscă și dificilă. „Dar aveam doar 20/21 de ani când am fost împreună și tocmai începusem modelingul, și am trecut de la a locui la o fermă la a mă muta la Londra și a fi aruncată într-o astfel de relație.”

Până la momentul publicării acestui articol, nici Brooklyn și Nicola Peltz, nici familia Beckham nu au comentat declarațiile făcute de Hana Cross.