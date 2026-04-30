Regele Charles și Regina Camilla se află într-un turneu istoric în Statele Unite, iar vizita lor la New York a fost plină de evenimente. Pe lângă momentele solemne și întâlnirile oficiale, o cerere neașteptată legată de un diamant celebru a readus în discuție o controversă veche de secole.

Un omagiu emoționant la Ground Zero

Miercuri, cuplul regal a avut un moment de reculegere la memorialul 9/11 din New York, marcând 25 de ani de la atacurile teribile. Au depus un buchet de flori albe la bazinul memorial și au stat de vorbă cu rudele victimelor, cu cei care au intervenit primii la fața locului și cu demnitari locali. A fost un gest sobru și plin de empatie, într-un loc încărcat de durere și amintiri.

Aceasta a fost prima vizită a unui monarh britanic în exercițiu la New York în ultimii 16 ani.

Diamantul care a stârnit controverse

Numai că, dincolo de agenda oficială, un alt subiect a acaparat atenția. Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a readus în discuție soarta faimosului diamant Koh-i-Noor, o bijuterie de 105,6 carate care se află în posesia Coroanei Britanice și pe care India o revendică de ani de zile.

Într-o conferință de presă, Mamdani a fost foarte direct. Într-o relatare publicată de Independent, primarul de origine indiană a declarat: „Dacă ar fi să vorbesc cu Regele separat de asta, probabil l-aș încuraja să returneze diamantul Koh-i-Noor”. Stai puțin, cum vine asta? E drept că nu este clar dacă primarul chiar a ridicat această problemă în scurta întâlnire pe care a avut-o ulterior cu Regele Charles, dar simpla declarație a fost suficientă pentru a reaprinde o dezbatere istorică.

Diamantul, al cărui nume înseamnă „Muntele de Lumină”, a fost prezentat Reginei Victoria în 1850, după ce Compania Indiilor de Est a anexat regiunea Punjab. Pentru mulți indieni, bijuteria (care a aparținut împăraților moguli, șahilor din Iran și maharajahilor sikh) este un simbol al atrocităților coloniale.

De la afaceri la grădinărit cu copiii din Harlem

Dar vizita nu a fost doar despre politică și controverse. Agenda cuplului regal a fost extrem de variată, arătând o față mult mai relaxată și implicată a monarhiei. Regele Charles a vizitat Harlem Grown, o organizație comunitară care se ocupă de programe educaționale și agricole pentru copiii din Upper Manhattan. Acolo, a plantat lavandă alături de cei mici și a hrănit găinile, spre bucuria tuturor.

În același timp, Regina Camilla a participat la un eveniment literar la Biblioteca Publică din New York, unde le-a citit povești copiilor. Pe partea de business, Regele a participat la un eveniment comercial Marea Britanie-SUA la Rockefeller Centre, subliniind legăturile economice puternice. Doar în New York, companiile britanice angajează peste 112.000 de oameni, iar comerțul bilateral de bunuri se ridică la aproximativ 8 miliarde de dolari.

Cifrele vorbesc de la sine.

Un apel la unitate pentru Ucraina

Și, pentru că trăim vremuri complicate, vizita a avut și o componentă geopolitică puternică. Într-un discurs susținut în fața Congresului american, Regele Charles a făcut un apel la unitate în sprijinul Ucrainei. Ce mesaj a vrut să transmită, de fapt? El a amintit de solidaritatea transatlantică de după atacurile de la 11 septembrie, spunând: „Imediat după 9/11, când NATO a invocat Articolul 5 pentru prima dată și Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a fost unit în fața terorii, am răspuns chemării împreună, așa cum au făcut-o popoarele noastre de mai bine de un secol”.

Apoi a făcut legătura cu prezentul. „Umăr la umăr de-a lungul a două războaie mondiale, Războiul Rece, Afganistan și momente care ne-au definit securitatea comună. Astăzi, domnule președinte al Camerei, aceeași hotărâre neclintită este necesară pentru apărarea Ucrainei și a poporului său curajos”, a continuat Regele. Reacția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski nu a întârziat, mulțumindu-i Regelui pentru „acest apel răsunător la unitate”.

După agitația din New York, cuplul regal își va încheia turneul în Virginia, înainte ca Regele Charles să călătorească în Bermuda, marcând prima sa vizită ca monarh într-un teritoriu britanic de peste mări.