Când Sarah Jessica Parker, actrița pe care o iubim pentru rolul ei iconic din Sex and the City, o întâlnește pe Regina Camilla, știi că momentul va fi unul memorabil. Dar alegerea ei vestimentară a transformat o simplă întâlnire într-un omagiu subtil și emoționant adus uneia dintre cele mai iubite figuri regale, Prințesa Diana.

Un omagiu adus Prințesei Diana

Pășind în istorica Bibliotecă Publică din New York, Sarah Jessica Parker a purtat o ținută care a vorbit de la sine. Rochia ei roz pal cu buline, completată de un guler cu volane și nasturi dubli, a fost o trimitere directă la siluetele anilor ’80, atât de dragi regretatei Prințese Diana. Te-ai fi gândit la o asemenea conexiune?

Iar contrastul a fost izbitor. Alături de ea, Regina Camilla a optat pentru o eleganță tradițională, purtând o rochie-pardesiu bleumarin din mătase creponată, creație Fiona Clare, accesorizată cu o broșă plină de semnificație, Britannia, care i-a aparținut Reginei Elisabeta a II-a. Dacă ținuta Camillei a întruchipat tradiția regală, cea a lui Sarah a adus o reinterpretare romantică și nostalgică a stilului regal, perfect adaptată timpurilor moderne.

Mai mult decât o simplă întâlnire

Evenimentul în sine nu a fost unul oarecare. Găzduit la Biblioteca Publică din New York ca parte a inițiativei „Queen’s Reading Room”, acesta a reunit un amestec sclipitor de figuri literare și culturale de pe ambele maluri ale Atlanticului. Aproximativ 100 de invitați, printre care autori, jurnaliști și creativi, s-au adunat pentru a celebra puterea cărților și a poveștilor.

Prezentând-o pe Regină, gazda TV americană Jenna Bush Hager a remarcat: „Cărțile fac parte din ADN-ul ei.” A fost o declarație care a dat tonul după-amiezii, iar Regina însăși a dezvoltat ideea într-un discurs profund personal. Cum scrie Hellomagazine, Camilla a descris locația drept „una dintre cele mai mari biblioteci din lume și un loc pe care mi-am dorit întotdeauna să-l vizitez”. Ea a continuat, reflectând asupra rădăcinilor pasiunii sale pentru lectură: „Într-adevăr, primii americani pe care i-am cunoscut și iubit au fost personajele pe care le-am întâlnit în prețioasele mele romane pentru copii: Micuțele doamne, Ce a făcut Katy, Pânza Charlottei… Știam, chiar și atunci, că volumele sunt cel mai bun prieten pe care îl poți avea, la bine și la greu.”

Carrie Bradshaw, din nou la bibliotecă

Pentru Sarah, momentul a avut o semnificație aparte. Până la urmă, Biblioteca Publică din New York este gravată în istoria culturii pop ca fiind locul uneia dintre cele mai de neuitat scene din Sex and the City: ziua nunții eșuate a lui Carrie Bradshaw. De data aceasta, însă, atmosfera a fost departe de a fi dramatică. În timp ce actrița și Regina coborau împreună scara impunătoare, păreau relaxate și implicate într-o conversație autentică, rescriind parcă povestea acelui loc.

Conexiunea lor a părut sinceră. Înainte de întâlnire, Sarah a descris vizita Reginei ca fiind „minunată pentru toți newyorkezii”, adăugând: „Cred că oricând avem ocazia să vorbim despre bibliotecile noastre și despre alfabetizare… sunt încântată că putem fi în această clădire extraordinară… și să punem în lumină acest depozit iesit din comun de documente.”

Reflectând asupra unei întâlniri anterioare, ea a împărtășit: „A fost, pentru noi toți, o emoție… pare să iubească lectura la fel de mult ca mulți dintre noi, cititorii lacomi… a arătat atât de multă ospitalitate… faptul că ea pune în centrul atenției lectura și relația dintre un cititor și o carte, și cum aceasta schimbă vieți, îmbogățește vieți și cultivă empatia și curiozitatea, sunt atât de recunoscătoare.”

Un cadou adorabil și un tur privat

După recepție, cele două au explorat comorile bibliotecii, inclusiv opere literare rare și artefacte care marchează cea de-a 250-a aniversare a Americii. Într-un moment deosebit de fermecător, Regina a dăruit o jucărie de pluș lucrată manual, pe nume Roo, pentru a completa colecția Winnie the Pooh a bibliotecii.

Un gest care i-a încântat pe copiii prezenți.