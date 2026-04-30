Prințul William și Kate Middleton pregătesc un nou turneu în Australia, prima lor vizită oficială acolo din 2014. Numai că, dincolo de agenda oficială, se pare că planul este unul mult mai personal și strategic, fiind considerat un răspuns direct la recenta vizită, extrem de mediatizată, a Prințului Harry și a lui Meghan Markle.

Un turneu „de răzbunare”

Surse din apropierea cuplului regal susțin că William și Kate plănuiesc o vizită care să lase în umbră complet excursia controversată a Ducilor de Sussex. Se pare că Prințul și Prințesa de Wales simt că o astfel de vizită este așteptată de mult timp și că este datoria lor să o facă memorabilă. „William și Kate știu amândoi că trebuie să ofere Australiei un adevărat turneu regal, cu tot fastul, de îndată ce programul le va permite”, a declarat o sursă.

Mai mult, se pare că miza este una personală.

„William și Kate știu că publicul australian merită mai mult. Este datoria lor să facă acest lucru posibil.”

Iar lovitura de grație ar putea fi prezența celor trei copii ai lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Sursele spun că William și Kate sunt „pe deplin conștienți” că o astfel de călătorie în formulă completă „va șterge orice urmă de strălucire” lăsată de vizita recentă a lui Harry și Meghan.

Ce au făcut Harry și Meghan în Australia

Pentru a înțelege miza, hai să vedem ce s-a întâmplat în timpul vizitei Ducilor de Sussex. Aceștia au avut un turneu pe care mulți l-au numit „regal neoficial”, combinând angajamente caritabile cu proiecte comerciale. Vizita lor a fost un real succes mediatic, incluzând opriri la Spitalul Regal de Copii, un adăpost pentru femei fără locuință (unde Meghan a servit masa) și Muzeul de Război.

Într-o analiză publicată recent, Theblast arată că cei doi au profitat de ocazie pentru a-și promova cauzele personale. Harry a fost cap de afiș la un eveniment despre sănătatea mintală, în timp ce Meghan a vorbit la un seminar pentru femei. În timpul vizitei, Harry a mărturisit că nu și-a dorit rolul de membru activ al familiei regale după moartea mamei sale, iar Meghan a vorbit despre lupta ei cu trolii online, afirmând că este „cea mai trolată persoană” din lume.

O invitație oficială și o aniversare specială

Se pare că australienii îi așteaptă cu brațele deschise pe William și Kate. Premierul Anthony Albanese i-a extins o invitație viitorului rege încă din timpul vizitei sale în Marea Britanie din 2025. „Cu siguranță sper că va exista una, există o invitație permanentă ca Familia Regală să fie întotdeauna binevenită în Australia”, a declarat Albanese reporterilor.

Aceste planuri vin într-un moment special pentru cuplu, care tocmai a sărbătorit 15 ani de la nuntă pe 29 aprilie. Ei au marcat momentul cu o fotografie de familie adorabilă, însoțită de mesajul „sărbătorind 15 ani de căsnicie”. În plus, au vizitat organizația caritabilă IntoUniversity, subliniind cu mândrie că aceasta „a beneficiat de fondul de cadouri de la nunta regală din 2011 și continuă să ofere sprijin academic celor care au cea mai mare nevoie astăzi”.

Secretul unei relații puternice

Te-ai gândit vreodată cum e să trăiești într-o lume atât de expusă, dar în același timp atât de singuratică? O sursă a descris viața regală ca fiind „foarte unică”, dar și „extrem de izolantă”. Până la urmă, tot ce au sunt unul pe celălalt.

Se pare că acesta este și secretul lor. „Au trecut prin atâtea, dar mereu se sprijină reciproc”, a adăugat un apropiat, menționând că cei doi „sunt incredibil de conectați”. Cercul lor de apropiați este foarte restrâns, iar ei „sunt prieteni și parteneri, și au încredere totală unul în celălalt”.

Pe lângă cei trei copii, din acest cerc fac parte și părinții lui Kate, Carole și Michael Middleton. „Kate are o relație grozavă cu părinții ei, care au crescut-o într-o familie foarte unită”, a explicat sursa. Se pare că acesta este modelul pe care William și-l dorește pentru propria familie. Scopul lor, până la urmă, este să „creeze o atmosferă normală într-una foarte anormală”.