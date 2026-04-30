Un nou portret pictat al Prințului William, apărut pe coperta unei reviste celebre, a aprins dezbateri aprinse online. În timp ce unii îi admiră noul look, alții îl acuză pe viitorul rege că încearcă o operațiune majoră de „curățare a imaginii” înainte de a urca pe tron, într-un moment în care Regele Charles al III-lea și Regina Camilla se află într-o vizită de profil înalt în Statele Unite.

Un portret care a stârnit controverse

Totul a pornit de la coperta numărului din iunie al revistei Tatler, intitulată „William, un rege în așteptare”. Portretul, realizat de artistul nigerian Oluwole Omofemi, prezintă o imagine stilizată a Prințului de Wales, cu ochii albaștri accentuați pe un fundal galben aprins. Numai ca un detaliu a atras atenția tuturor: viitorul monarh apare proaspăt bărbierit, o schimbare vizibilă față de look-ul cu barbă pe care l-a afișat în ultimii ani.

Reacțiile nu au întârziat să apară, mulți concentrându-se pe ceea ce au perceput ca fiind modificări subtile ale înfățișării Prințului. Unii observatori au remarcat chiar și un păr aparent mai des în pictură. Te-ai fi așteptat la asta?

Recomandari Inelul de logodnă de 100 de lire al verișoarei Prințului William care a uimit pe toată lumea

Criticii și-ar fi dorit o reprezentare mai realistă. „E greu de spus, cu textul scris peste capul lui. Dar se pare că Will a primit niște păr în plus deasupra. Sunt puțin dezamăgită că artistul a făcut această alegere”, a scris o utilizatoare pe Reddit. O alta a adăugat: „William s-a purtat întotdeauna cu atâta demnitate, încât emană forță și încredere, cu sau fără păr. Și când soția ta arată la fel de frumos ca Catherine, Prințesa de Wales, chiar nu are nevoie de păr adăugat ulterior”.

„Curățenie” digitală înainte de a deveni rege?

Dar lucrurile par să fie mai profunde de atât. Potrivit unei analize publicate de Theblast, Prințul de Wales ar plănui o „curățenie generală pe internet” pe măsură ce se apropie de tron. Se pare că acesta dorește să elimine sau să minimizeze imaginile mai vechi cu el, ca parte a unui efort mai amplu de a prezenta o imagine publică gestionată cu mai multă atenție. Un exemplu concret este o fotografie reapărută recent, de la vârsta de 18 ani, care îl arată curățând o toaletă în timp ce făcea voluntariat într-un sat izolat din Chile.

„Există o recunoaștere tot mai mare a faptului că, pe măsură ce William se apropie de coroană, fiecare imagine și narațiune asociată cu el este reevaluată”, a declarat o sursă.

Recomandari Almay isi schimba imaginea si o aduce pe Miranda Kerr ca ambasador global

O relație complexă cu familia

Iar această strategie de imagine vine pe fondul unor relații de familie cel puțin complicate. William a fost perceput ca o figură stabilă în monarhie, în ciuda controverselor continue, în special cele legate de unchiul său, Prințul Andrew, și legăturile acestuia cu infractorul sexual Jeffrey Epstein. Deși s-a spus că William a susținut îndepărtarea completă a lui Andrew din viața regală, autorul Robert Hardman scrie în cartea sa „Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story” (o biografie despre viața Reginei) că William l-a sunat pe Andrew în noaptea în care i-au fost retrase titlurile pentru a-i „oferi condoleanțe”, un gest care l-ar fi lăsat pe fostul duce „foarte mișcat”.

Pe de altă parte, prăpastia dintre el și fratele său mai mic, Prințul Harry, pare de netrecut. În timp ce se vorbește despre o posibilă reconciliere între Harry și Regele Charles, William nu pare deschis să repare legăturile. Expertul regal Richard Fitzwilliams a declarat că William îl consideră acum pe Harry „total nedemn de încredere”.

Iar jurnalista Helena Chard a adăugat că Prințul de Wales „s-a săturat de drame” și a ales să nu se mai implice.

Recomandari Cum schimbă inteligenţa artificială analiza genetică și ce descoperiri ascunde

„Acest lucru se simte ca o resetare regală permanentă”, a spus Chard.

„Dar tăcerea lui William nu este un mister. Este o strategie.”