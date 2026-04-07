Lanțul de restaurante Buffalo Wild Wings își extinde prezența cu un nou concept, deschizând prima sa locație „GO” în Las Cruces. Marea deschidere va avea loc pe 26 iunie, iar primii 100 de clienți vor primi o surpriză de zile mari: aripioare gratis timp de un an. Evenimentul marchează intrarea formatului axat pe livrare și comenzi la pachet în acest oraș.

O nouă locație, un nou concept

V-ați întrebat vreodată ce înseamnă acest „GO” adăugat la numele brandului? Lucrurile stau destul de simplu. Conceptul Buffalo Wild Wings GO este diferit de restaurantele clasice, cu servire la masă și zeci de televizoare pe pereți. Locațiile GO sunt gândite special pentru comenzi la pachet și livrare. e o variantă mai rapidă și mai eficientă pentru cei care vor să se bucure de faimoasele aripioare acasă sau la birou, fără să mai piardă timpul în restaurant.

Marea deschidere și oferta specială

Evenimentul de lansare este programat pentru miercuri, 26 iunie, de la ora 11:00. Iar oferta este, pe bune, greu de refuzat. Primii 100 de clienți care vor trece pragul restaurantului și vor face o achiziție vor primi un voucher pentru „Aripioare Gratis timp de un An”. Acest premiu constă, mai exact, în șase aripioare gratuite la fiecare comandă plasată pe parcursul următoarelor 52 de săptămâni.

O mișcare de marketing îndrăzneață.

Practic, fanii brandului sunt încurajați nu doar să fie prezenți la deschidere, ci și să devină clienți fideli pe termen lung. Cum vine asta? E drept că trebuie să fii printre primii, dar recompensa pare să merite efortul.

Ce spune managementul

John Mueller, vicepreședintele regional al operațiunilor pentru Inspire Brands (compania mamă a Buffalo Wild Wings), a subliniat entuziasmul companiei pentru această nouă inaugurare. Acesta a transmis un mesaj clar pentru comunitatea locală.

„Suntem extrem de încântați să aducem conceptul Buffalo Wild Wings GO în Las Cruces și să le oferim fanilor noștri de aici o nouă modalitate de a are aripioarele și sosurile noastre legendare,” a declarat Mueller. Si a continuat: „Acest format nou, axat pe comenzi la pachet, este perfect pentru stilul de viață alert de astăzi, iar oferta cu aripioare gratis pentru un an este modul nostru de a mulțumi comunității pentru primirea călduroasă.”

Mai mult decât aripioare

Dar ce poți comanda, mai exact, de la o locație GO? Meniul se concentrează pe produsele vedetă: aripioare tradiționale (cu os) și dezosate, disponibile cu oricare dintre cele 26 de sosuri și condimente specifice brandului, de la Blazin’ Knockout la Lemon Pepper. Numai că oferta nu se oprește aici. Clienții pot comanda și burgeri, sandvișuri, aperitive și diverse garnituri, toate pregătite pentru a fi luate la pachet.

Noua locație este situată la adresa 2750 Mall Drive, Suite 400, și va fi deschisă zilnic, între orele 11:00 și 23:00. Așadar, cine ajunge primul pe 26 iunie?