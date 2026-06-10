Loredana Groza împlinește astăzi 56 de ani, dar parcă timpul a refuzat să lase urme pe energia ei debordantă. Dincolo de paiete, hituri pe bandă rulantă și apariții spectaculoase la televizor, viața artistei ascunde episoade pe care puține dintre noi le-am fi bănuit la o primă vedere.

Te-ai întrebat vreodată cum reușește o femeie să rămână relevantă timp de patru decenii într-o industrie care de multe ori te taxează la prima greșeală de imagine? secretul ei nu stă doar în vocea inconfundabilă, ci în curajul de a se reinventa constant și de a nu se lua mereu prea în serios. Și sincer, lecția asta de adaptabilitate este ceva ce putem aplica fiecare dintre noi, indiferent că lucrăm într-o corporație, avem o mică afacere sau ne creștem copiii acasă.

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Totul a început cu adevărat în anul 1986 la Festivalul de la Mamaia, când o adolescentă din Onești a devenit cea mai tânără câștigătoare a Marelui Premiu din istoria competiției.

De la olimpiade la primele compromisuri

Înainte să devină un icon al muzicii pop, Loredana era o elevă cu rezultate excelente la școală. Mai exact, a fost olimpică la limba română.

Profesorii o apreciau enorm pentru talentul literar și pentru ambiția ei de fier.

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Dar când a fost vorba de pasiunea ei pentru scenă, a știut exact cum să ocolească regulile stricte ale vremii. La doar 14 ani, își dorea cu orice preț să participe la concursul de talente, deși nu avea vârsta minimă cerută de organizatori. Așa cum a detaliat Click într-un material aniversar publicat recent, artista a apelat la un truc de imagine extrem de amuzant.

„M-am enervat foarte tare când m-am lansat în ’84 la concursul «Steaua fără nume». Trebuia să arăt mai mare decât vârsta mea de 14 ani și Dumitru Moroșanu mi-a zis: «trebuie să te îmbraci să arăți ca o babă». Am zis: «Da, fac orice, mă îmbrac și în vrăjitoare».” – Loredana Groza, artistă

Experiența neașteptată din spatele gratiilor

Iar lucrurile nu au fost mereu doar lapte și miere în drumul ei spre celebritate. Există un episod de-a dreptul ireal din tinerețea ei despre care se vorbește destul de rar.

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Cine și-ar fi imaginat-o pe Loredana reținută de autorități? S-a întâmplat dintr-un motiv absolut banal: pur și simplu nu avea actul de identitate asupra ei atunci când a fost legitimată. Nu s-a panicat absolut deloc și nici nu a făcut o dramă din această situație inconfortabilă.

„Mi-a spus că degeaba sunt eu steluță, dacă nu o am pusă în frunte. Asta e, am dormit acolo.” – Loredana Groza, artistă

Atitudinea asta extrem de relaxată în fața unei situații absurde este fix genul de reacție care te ajută să treci mai ușor peste momentele penibile din viață pe care nu le poți controla.

Curajul de a șoca o țară întreagă

După succesul uriaș cu legendarul album „Bună seara, iubito!”, artista a refuzat categoric să rămână blocată într-o singură imagine cuminte. În anul 1999, Loredana a acceptat să pozeze pe coperta revistei Playboy, o mișcare extrem de curajoasă pentru acea perioadă plină de prejudecăți în societatea românească. A stârnit un val uriaș de controverse, dar a demonstrat încă o dată că nu se teme să provoace convențiile sociale.

Și muzica ei reflectă exact aceeași libertate absolută de exprimare.

„M-am născut pe un cântec și muzica e universul meu de când mă știu. Muzica pentru mine este viață. Este energie pură. Muzica este într-o continuă transformare. No limits!” – Loredana Groza, artistă

Astăzi, la 56 de ani, continuă să lanseze piese noi, să urce pe scenă cu o energie de invidiat și să inspire generații întregi. Cât despre ce urmează pentru cariera ei, artista a demonstrat deja de zeci de ori că limitele sunt făcute doar pentru a fi încălcate. Cu ce gen muzical sau colaborare neașteptată va alege să ne ia prin surprindere în următorul ei capitol profesional.