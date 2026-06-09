Hugh Laurie, actorul britanic de 66 de ani pe care îl știm cu toatele din serialul fenomen „Dr. House”, a fost nevoit să își ceară scuze public după o serie de mesaje trimise pe internet. Motivul? A recunoscut singur că era puțin cam băut și deja supărat când a decis să îi răspundă acid unei jurnaliste.

https://x.com/jan_murray/status/2063310360514363400

Ți s-a întâmplat vreodată să scrii un mesaj la nervi seara târziu? Exact asta a pățit și el. Când aperi un proiect la care ții enorm, e ușor să îți pierzi cumpătul, numai că în cazul unei vedete internaționale, o simplă ironie pe o rețea socială a trimis un val de troli agresivi către o femeie obișnuită care își spunea doar părerea.

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Când un review te prinde într-o pasă proastă

Totul a pornit de la jurnalista Janet Murray, care a început recent să se uite la primul sezon din seria medicală difuzată inițial între 2004 și 2012, ajunsă acum pe platforma Netflix. Femeia a postat o critică destul de tăioasă despre formula repetitivă a episoadelor. Pacientul are o boală misterioasă, medicul greșește diagnosticul, pacientul e pe moarte, medicul are o idee genială pe ultima sută de metri și îl salvează din nou.

Iar reacția actorului nu s-a lăsat așteptată. Așa cum a relatat Hellomagazine la începutul săptămânii, Hugh i-a răspuns inițial cu o doză mare de sarcasm și frustrare.

„Mulțumesc pentru critica ta, Janet. Am încercat de fapt câteva episoade în care House nimerește din prima, dar aveau doar 6 minute lungime. Cei de la NBC nu au fost fericiți. Apoi am încercat unele în care House nu nimerește niciodată, iar pacientul moare. Publicul nu a fost fericit.” – Hugh Laurie, Actor

Mai mult, a comparat muncă scenariștilor cu variațiunile lui Bach sau cu autoportretele Fridei Kahlo. A încheiat ironic spunând că, dacă tot ce vede ea este doar spital și chestii medicale, înseamnă că serialul nu a fost pentru ea, adăugând că așteaptă cu nerăbdare primul ei roman.

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Să recunoști când ai greșit pe internet

Dar internetul nu iartă, iar fanii actorului au început imediat să o atace dur pe Janet. Văzând proporțiile pe care le-a luat discuția, starul britanic a făcut un pas în spate și a postat luni o scuză cât se poate de sinceră și umană pentru comportamentul său.

„Îmi pare rău dacă oamenii s-au luat de tine din cauza tweet-ului meu. Nu a fost deloc acesta planul. Eram foarte puțin băut și deja supărat din cauza a ceva ce nu avea nicio legătură cu tine.” – Hugh Laurie, Actor

Și pentru că uneori e bine să fim vulnerabili, el a adăugat că a vrut pur și simplu să ia apărarea scenariștilor pe care i-a adorat. A recunoscut că a fost prea sensibil la critici și că nu ar fi trebuit să facă acele comparații pretențioase cu arta clasică, menționând că ar fi fost mai bine să dea exemplul melodiilor de blues construite pe aceleași acorduri.

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Până la urmă, incidentul ne reamintește o lecție valoroasă despre limitele noastre emoționale. Data viitoare când simți nevoia să te cerți cu cineva pe internet la finalul unei zile grele, decizia cea mai sigură rămâne să pui telefonul pe modul avion și să mergi la somn.