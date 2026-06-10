Te-ai gândit vreodată cum este să fii fratele unei supervedete globale și tu să alegi o viață complet normală? Fix asta a făcut Shane, fratele mai mare al lui Keith Urban, care a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor și să salveze vieți pe plajele din Australia.

Povestea lor ne arată ceva extrem de familiar pentru multe dintre noi, cele care am crescut cu frați sau surori. Copiii pot crește în aceeași casă, dar ajung să aibă drumuri complet opuse în viață. Iar succesul nu înseamnă mereu premii Grammy sau coperți de reviste, ci pur și simplu să îți găsești locul în care te simți împlinită și utilă în fiecare zi.

Alegerea care schimba totul

Cei doi băieți au crescut într-un orășel din Queensland, Australia, într-o familie cu reale probleme. Așa cum a recunoscut artistul mai târziu, tatăl lor se lupta cu alcoolismul. Dar fiecare copil a găsit o altă metodă de evadare din acea tensiune domestică.

„Tatăl meu era alcoolic și am crescut într-o casă de alcoolici. amintirea mea este că el aplica o disciplină fizică.” – Keith Urban, cântăreț

Keith a luat chitara, moștenind pasiunea muzicală a tatălui său. Shane, în schimb, a ales sportul, la fel ca mama lor. E drept că fratele mai mare a încercat să îl ajute pe mezin la concursurile din copilărie, cântând alături de el, dar rezultatele au fost amuzante.

„Eram jalnic, el era foarte bun, dar nu am câștigat.” – Shane Urban, fratele artistului

O cariera dedicata salvarii altora

După câteva joburi oarecare, Shane și-a găsit adevărata chemare departe de scenele sclipitoare. A devenit salvamar, obținând prima medalie la doar 13 ani, iar mai târziu a ajuns coordonator la Sunshine Coast Lifesaving. Într-un material publicat recent de Hellomagazine, aflăm că eforturile sale au fost recunoscute oficial, primind premiul de angajatul anului în 2025.

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Diferențele dintre ei sunt fascinante.

Shane a povestit că mama lor a avut multe momente dificile, dar a știut mereu că el își va găsi drumul. munca pe plajă a devenit refugiul lui perfect, locul unde simte că are un impact real asupra comunității.

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Relatia din spatele cortinei

Și totuși, în ciuda vieților complet diferite, frații au rămas extrem de apropiați. Shane a fost cavaler de onoare la nunta lui Keith cu Nicole Kidman din 2006. Mai târziu, s-a bucurat enorm când a devenit unchi pentru fetițele cuplului, Sunday Rose și Faith, povestind cum i-a trezit pe proprii săi copii, Blake și Jessica, în toiul nopții pentru a le da vestea cea mare.

Keith navighează acum apele tulburi ale divorțului său de Nicole Kidman, o despărțire finalizată la începutul anului 2026. Deciziile grele din viața personală se iau mereu mai ușor când ai o plasă de siguranță în familie. Dacă artistul se va retrage pentru o perioadă pe plajele din Australia, alături de fratele său, pentru a găsi acel spațiu liniștit de care toți avem nevoie după o furtună emoțională.