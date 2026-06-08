Dacă ai deschis Netflixul weekendul acesta, sigur ți-a sărit în ochi „Office Românce”. Comedia romantică îi aduce împreună pe Brett Goldstein și Jennifer Lopez, iar internetul vuiește. Dar dincolo de chimia evidentă de pe ecran și de umorul britanic, filmul face ceva complet neașteptat. Jennifer joacă rolul principal romantic la 56 de ani, iar vârsta ei nici măcar nu este menționată în scenariu.

Știi prea bine cum stau lucrurile de obicei. Femeile trecute de o anumită vârstă ajung să joace mame îngrijorate sau mătuși simpatice, dar cam atât. Ei bine, de data asta regulile se schimbă, iar pentru noi, cele care ne uităm la film după o zi lungă de muncă, mesajul este o gură de aer proaspăt. Să vezi o femeie matură, necăsătorită și fără copii, care conduce o companie și trăiește o poveste de dragoste pasională, îți amintește clar că relevanța ta nu are termen de valabilitate.

În poveste, Jennifer o interpretează pe Jackie Cruz, un CEO perfecționist la o companie aeriană, care se trezește prinsă într-un proces complicat și o atracție interzisă pentru noul ei avocat britanic. Așa cum se arată într-o analiză publicată recent de Hellomagazine, relația lor de la birou nu este un tabu din cauza diferenței de vârstă de 11 ani din viața reală. Problema este strict legată de ierarhie, pentru că ea este șefa, iar el este pe ștatul de plată.

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Fără scuze și fără cutii în care să ne încadrăm

Lumea adoră să ne pună în cutii.

Mai ales când trecem de pragul de 30 sau 40 de ani, apar tot felul de reguli nescrise despre cum ar trebui să ne îmbrăcăm, cât de tare avem voie să râdem sau ce alegeri de viață sunt acceptabile. Dar actrița a refuzat constant acest scenariu de-a lungul carierei sale.

„Acum femeile își dau seama că suntem la potențialul nostru maxim pe măsură ce îmbătrânim. Suntem atractive și suntem mai interesante și suntem mai sigure pe noi decât eram cu zece ani înainte, iar asta are ceva sexy și atractiv pentru toți bărbații. Deci care e marea problemă?” – Jennifer Lopez, Actriță

Și chiar are dreptate. Într-un interviu amintit în documentare, când un reporter a încercat neîndemânatic să îi atragă atenția că va ajunge la anumite praguri de vârstă, ea a taxat imediat mentalitatea veche a industriei. A explicat că ideea conform căreia nu e nimic valoros în a privi o femeie peste 30 de ani este pur și simplu ridicolă, pentru că femeile devin mai bogate în caracter odată cu trecerea timpului. Pentru a-și proteja cariera, a declarat clar pentru revista ELLE că nu lasă pe nimeni să îi impună limite pe baza vârstei sau a locului din care provine.

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Adevărata atracție vine din asumare

Iar lucrurile nu se opresc doar la viața profesională. Adevărata senzualitate la jumătatea vieții nu vine din încercarea disperată de a mima energia anilor 20. Vine din confortul de a ști exact cine ești. Pe măsură ce câștigi experiență, devii un om mai complet și ai mult mai multe de oferit. Când renunțăm să le mai facem mereu pe plac celor din jur și începem să ne prioritizăm propria liniște, devenim în mod natural mult mai vibrante.

Capcana complimentelor otrăvite

Te-ai surprins vreodată spunând despre cineva că „arată senzațional pentru 50 de ani”? Toate am făcut-o, crezând că oferim un compliment drăguț. Numai că, de fapt, formularea ascunde o surpriză neplăcută. Subînțelege că a împlini 50 de ani înseamnă automat să devii o versiune degradată a ta.

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Când și-a lansat linia de îngrijire a pielii, JLo Beauty, vedeta a abordat exact această obsesie a industriei de a ne evalua în funcție de anul nașterii.

„Nu vrem ca oamenii să spună: «Arăți grozav pentru 60, 50, 40, 35 de ani». Vrei ca oamenii să spună pur și simplu: «Uau, arăți uimitor». […] E ca și cum, contează oare? Ești pur și simplu cea mai bună versiune a ta, indiferent de situație.” – Jennifer Lopez, Actriță

Dincolo de cele două ore de relaxare pe canapea pe care ți le oferă comedia, rămâi cu un exercițiu practic pe care îl poți face chiar de mâine. Data viitoare când te pregătești să judeci o alegere vestimentară a unei colege mai în vârstă sau când îți cenzurezi propriile dorințe de teamă că „nu se mai cade”, oprește-te o secundă. Dacă Hollywood-ul va continua această tendință de a distribui femei mature în roluri puternice. Până atunci însă, puterea de a schimba narativul la birou sau în grupul tău de prietene este strict la tine.