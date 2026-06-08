Prințul Peter Phillips s-a căsătorit sâmbătă cu Harriet Sperling, o asistentă medicală, într-o ceremonie discretă la biserica All Saints din Gloucestershire. Este prima nuntă în familia regală britanică din ultimii șase ani, iar evenimentul a reunit nume grele precum Regele Charles, Regina Camilla și Prinții de Wales.

Te-ai gândit vreodată cum gestionezi lista de invitați când ai rude cu care pur și simplu nu te mai înțelegi? Dincolo de strălucirea tiarerelor, nunta asta ne arată o dinamică de familie pe care multe dintre noi o cunosc prea bine. Să recunoaștem, uneori e mai sănătos să tragi linie și să nu inviți pe cineva, chiar dacă e văr primar, pentru a-ți proteja liniștea în ziua cea mare.

O absență notabilă și un mesaj subtil

Prințul Harry și Meghan Markle nu au fost pe lista de invitați. Iar motivul este unul cât se poate de banal și uman.

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Pur și simplu s-au îndepărtat.

Potrivit informațiilor obținute de Hellomagazine dintr-o discuție cu un prieten apropiat al cuplului, ducele de Sussex a pierdut legătura cu vărul său.

„Peter și Harry nu au mai vorbit de câțiva ani și pur și simplu au pierdut legătura, așa că nu a fost invitat.” – Prieten al cuplului, Sursă anonimă

Dar lucrurile nu se opresc aici. Deși fizic au lipsit, a existat un detaliu care a amintit imediat de ducii de Sussex. Mirii, în vârstă de 48 și respectiv 45 de ani, au părăsit biserica într-un Rolls-Royce Phantom IV vintage.

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Da, exact același vehicul regal de stat pe care Meghan l-a folosit când a ajuns la Capela St George din Windsor, în urmă cu opt ani. Mașina a fost comandată inițial pentru regretata Regină Elisabeta a II-a în 1952.

Rochia de vis și alte rude lăsate acasă

Și pentru că tot vorbim de inspirație pentru o zi perfectă, mireasa a strălucit într-o rochie albă semnată Emilia Wickstead. A asortat o tiară a familiei Pragnell, pantofi Jimmy Choo și un buchet superb cu lăcrămioare creat de Millie Richardson.

„Mireasa și mirele arătau absolut radiant. Au încântat mulțimile în timp ce au împărțit un sărut în mașină la plecare. Fericirea lor strălucea în timp ce făceau cu mâna privitorilor și era clar că întreaga zi a decurs exact așa cum au plănuit, în ciuda ploii.” – Lucy Norris, Jurnalist

Revenind la lista de invitați, Harry nu a fost singurul tăiat de pe listă. Nici Prințul Andrew și fosta sa soție, Sarah Ferguson, nu au participat la eveniment. Prietenul cuplului a explicat foarte clar că prezența lor ar fi cauzat o distragere a atenției. Să fim serioase, nimeni nu vrea o dramă mediatică la propria nuntă.

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Până la urmă, decizia lui Peter de a ține lucrurile intime și lipsite de tensiuni pare să fi fost rețeta perfectă pentru un nou început.