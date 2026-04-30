Prințul Harry și Meghan Markle au ignorat complet discursul public recent al Regelui Charles din timpul vizitei sale în SUA, un gest care spune totul despre distanța tot mai mare dintre ei și familia regală. Comunicarea dintre duce și tatăl său este practic inexistentă, iar o întâlnire între cei doi nu a avut loc, în ciuda prezenței monarhului pe același continent.

Lucrurile par să fi ajuns într-un punct fără întoarcere.

O separare emoțională completă

Surse din anturajul lor susțin că pentru Ducele și Ducesa de Sussex nu a existat nicio transmisiune în direct, nicio reluare și nicio vizionare privată a discursului Regelui Charles. Acest detaliu, la prima vedere minor, semnalează o separare emoțională și fizică aproape totală de viața regală. Ceea ce odată era „de neconceput” a devenit acum o rutină a distanței.

Iar cifrele, sau mai bine zis, tăcerea, vorbesc de la sine. Se pare că Harry nu a avut niciun contact direct cu tatăl său în timpul vizitei acestuia. „Nu există nicio relație în acest moment”, a afirmat o sursă. „Fără apeluri. Fără mesaje. Fără nicio încercare de apropiere. Niciun canal de comunicare. S-a răcit complet.”

Turneul care a pecetluit ruptura

Dar cum s-a ajuns aici, pe bune? Mulți indică un moment cheie. Potrivit unor surse care au vorbit cu jurnalistul Rob Shuter, citat într-o analiză publicată recent de Theblast, turneul controversat, dar de succes, al cuplului în Australia a spulberat orice progres făcut în repararea relațiilor cu familia regală. Acel turneu a inclus angajamente de profil înalt, evenimente cu bilet, precum summitul ducelui pe tema siguranței psihosociale și un retreat pentru femei organizat de ducesă.

„Călătoria aceea a fost ruptura finală”, a remarcat un apropiat. „Palatul a văzut-o ca pe o confirmare că ei sunt complet pe cont propriu. Harry și Meghan au văzut-o ca pe o dovadă că nu mai au nevoie de instituție.”

Se pare că cei doi nu mai simt nevoia să ceară permisiunea sau aprobarea Regelui Charles pentru planurile lor. „Au terminat să se mai uite înapoi”, a adăugat o sursă, menționând că Harry și Meghan simt că „nu au nevoie de Charles. Nu au nevoie de Palat. Nu au nevoie de permisiune. Au mers mai departe.”

Un nou drum, departe de monarhie

Biograful regal Sally Bedell Smith descrie situația actuală ca fiind un „impas” (standoff), fără o cale clară de ieșire. În tot acest timp, Harry și Meghan își construiesc un rol public diferit, echilibrând eforturile caritabile cu proiecte independente, care le generează venituri. Ei își plătesc singuri facturile și continuă să sprijine cauze importante.

fireste criticii din cercurile regale nu văd lucrurile cu ochi buni. Ailsa Anderson, fostă angajată a Reginei Elisabeta a II-a, a sugerat că această abordare „nu va ajuta cazul lui Harry și nu va promova relații bune”. Numai că apropiații cuplului resping această viziune, subliniind că ei „nu depind de tatăl lui Harry sau de banii contribuabililor”. Ba chiar, o sursă a adăugat: „Își plătesc propriile facturi și își fac proprii bani, continuând în același timp să sprijine o mulțime de cauze care altfel ar putea trece neobservate. Acest lucru le permite să facă ceea ce iubesc.”

Harry își apără rolul, iar Meghan îi este alături

Chiar dacă a renunțat la îndatoririle oficiale, Harry a respins recent eticheta de „membru non-activ al familiei regale”, insistând că el încă simte că servește un scop. „Voi fi întotdeauna parte din familia regală”, a spus el, adăugând că se concentrează pe munca pentru care „s-a născut”.

În spatele acestei determinări se află un parteneriat solid. Sursele spun că Meghan „îl lasă pe el să conducă în toate chestiunile regale, dar acest lucru nu i-ar pune niciodată în conflict, sunt în aceeași echipă”. Situația rămâne profund emoțională, însă amândoi o abordează cu realism, fără grabă. Orice progres spre o eventuală reconciliere va veni, cel mai probabil, treptat, cu Meghan rămânând un sprijin constant pentru Harry, în timp ce el continuă să proceseze totul și să prioritizeze ceea ce contează cu adevărat pentru el.