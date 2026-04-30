Într-un portret de familie surpriză, alături de Prințul și Prințesa de Wales și frații săi, George și Louis, un mic detaliu la Prințesa Charlotte a atras atenția tuturor. Dincolo de zâmbetul adorabil, tânăra prințesă a afișat o manichiură de un albastru intens, un gest surprinzător de matur pentru vârsta ei.

Și nu este pentru prima dată când Charlotte cochetează cu lumea ojelor. În 2025, la Wimbledon, a debutat cu unghii roz, o nuanță jucăușă de gumă de mestecat, care a ieșit în evidență în timp ce urmărea meciul din loja regală.

Un trend în rândul tinerelor din familia regală

Se pare că Prințesa Charlotte nu este singura care explorează acest univers al culorilor. Verișoarele ei, Mia Tindall, în vârstă de 12 ani, și Isla Phillips, de 14 ani, au început și ele să experimenteze cu manichiuri din ce în ce mai îndrăznețe, semnalând o schimbare de generație în preferințele stilistice ale familiei regale.

Manichiura fabuloasă a Miei Tindall

Mia, fiica cea mare a Zarei și a lui Mike Tindall, a fost în centrul atenției recent, la evenimentul Ladies Day din cadrul Grand National Festival. Tânăra de 12 ani a impresionat cu un costum albastru cu dungi fine, completat de o bluză albă din dantelă. Dar piesa de rezistență a fost manichiura sa. Mia a purtat ceea ce păreau a fi unghii acrilice cu vârfuri french, un look extrem de modern și sofisticat.

Eleganța lui Isla Phillips

Nici Isla Phillips, fiica de 14 ani a lui Peter Phillips și a fostei sale soții, Autumn, nu s-a lăsat mai prejos. Într-o analiză a stilului tinerelor membre ale familiei regale, Hellomagazine remarcă apariția sa de la slujba de Paște de la Capela St. George din Castelul Windsor. Isla a optat pentru o manichiură la fel de șic, alegând o formă migdalată, foarte în trend, tot cu vârfuri french albe. O alegere clasică, dar cu un aer proaspăt.

Ce spune protocolul regal?

Aici lucrurile devin interesante. Deși este firesc ca fetele de vârsta lor să experimenteze, există o diferență majoră pentru Prințesa Charlotte. Spre deosebire de verișoarele ei, ea este un membru oficial al familiei regale, aflată în linia de succesiune la tron.

Străbunica ei, regretata Regină Elisabeta a II-a, avea reguli foarte stricte în privința manichiurii doamnelor din familie. Se știe că monarhul rareori se abătea de la nuanța ei preferată, „Ballet Slippers” de la Essie, un roz pal, aproape invizibil.

Așadar, cum stau lucrurile, pe bune? Te-ai întrebat vreodată ce se va întâmpla pe măsură ce Charlotte crește?

cum vor fi adaptate aceste reguli nescrise, mai ales că mama ei, Kate, Prințesa de Wales, a fost văzută încălcându-le ocazional. Deși de cele mai multe ori poartă unghiile naturale sau într-o nuanță discretă de roz, Kate a surprins pe toată lumea la slujba de Paște din 2023. Atunci a afișat o manichiură roșu vibrant, o culoare puternică ce contrasta superb cu ținuta ei albastră. Un semnal clar că vremurile se schimbă, chiar și la palat.

