Te-ai gândit vreodată că ritualul tău de îngrijire ar putea fi aliniat cu energia zodiei tale? Ei bine, o nouă marcă de skincare duce această idee la un alt nivel. Dialogue, un brand britanic de produse naturale, tocmai s-a lansat cu o colecție menită să facă mai mult decât să hidrateze, propunând o fuziune între frumusețe și mindfulness.

Mai mult decât o simplă cremă

Scopul Dialogue nu este să adauge pași complicați în rutina ta, ci să aducă o stare de bine în ritualurile pe care le ai deja. Cum anume? Prin integrarea energiei zodiacale și a afirmațiilor pozitive în colecția sa de debut, realizată din ingrediente organice sau derivate natural. Practic, este o invitație la a transforma un gest mecanic într-un moment de conectare cu tine însăți.

Și nu e doar o strategie de marketing. Fiecare produs este gândit să fie folosit împreună cu o meditație ghidată de 10 minute, disponibilă pe Spotify și YouTube. Aceste meditații sunt concepute pentru a elibera stresul și a-ți ridica vibrația, schimbându-ți subtil starea de spirit. Până la urmă, de ce nu?

Produsele vedetă și energia zodiilor

Colecția de debut include trei produse esențiale, fiecare inspirat de o altă zodie. Primul este Balsamul de curățare Leo Radiance, un produs multifuncțional infuzat cu ulei de fructul pasiunii și astaxantină. Poate fi folosit și ca mască facială, îndepărtează delicat machiajul și impuritățile, întărind în același timp bariera pielii. Meditația care îl însoțește se concentrează pe încredere, invitându-te să te abandonezi ritualului și să lași în urmă tot ce a adus ziua.

Urmează Serul reînnoitor cu peptide Aquarius, care evocă noi începuturi printr-o meditație axată pe reînnoire. Cu tripeptidă de cupru, alge marine și extract de mazăre fermentată, acesta acționează pentru a reduce vizibil liniile fine și a îmbunătăți elasticitatea. Mai mult, protejează tenul de factorii de stres din mediu și de poluarea electromagnetică (perfect pentru noi, cele care stăm mereu cu ochii în ecrane). Întreaga colecție, așa cum o prezintă Beautynewsdaily în detaliu, este gândită să răspundă nevoilor emoționale, nu doar celor fizice.

Iar rutina se încheie cu Crema hidratantă de față Pisces, centrată pe iubirea de sine și vindecare. Este o cremă ultra-hrănitoare care conține un complex de cinci tipuri de acid hialuronic pentru a hidrata multiple straturi ale pielii, alături de macroalge roșii pentru a calma roșeața și iritațiile.

Cum poți intra în posesia lor?

Deocamdată, lucrurile stau puțin mai complicat pentru noi. Produsele Dialogue sunt disponibile online pe site-ul oficial, dialogueskincare.com, cu prețuri cuprinse între 48 și 60 de lire sterline.

Numai că livrarea se face exclusiv în Regatul Unit. Așa că, dacă ai o prietenă acolo sau plănuiești o călătorie, poate fi ocazia perfectă să încerci ceva cu adevărat diferit pentru ritualul tău de frumusețe.