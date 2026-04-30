Hai să fim serioase, de câte ori nu ai aplicat crema de față în grabă, oprindu-te brusc la linia maxilarului? Multe dintre noi ne oprim cu ritualul de îngrijire chiar acolo, însă gâtul este adesea una dintre primele zone care arată semnele vizibile ale îmbătrânirii. Te-ai gândit vreodată de ce se întâmplă asta? Ei bine, există o explicație științifică și, mai important, există soluții dedicate.

De ce are nevoie gâtul tău de o îngrijire specială?

Lucrurile stau puțin diferit când vine vorba de această zonă delicată. Medicul dermatolog Dr. Ash Soni explică foarte clar de ce nu ar trebui să o neglijăm. „Pielea gâtului este diferită de pielea de pe față”, spune el. „Este mai subțire și are mai puține glande sebacee, ceea ce face gâtul și mai susceptibil la uscăciune, riduri și pierderea elasticității.”

Gândește-te doar la cât de mult se mișcă și se cutează gâtul pe parcursul unei zile. Adaugă la asta expunerea la soare și faptul că, odată cu vârsta, pierdem elastina (proteina care menține fermitatea pielii), și ai rețeta perfectă pentru lăsarea pielii și pierderea conturului. Dar vestea bună este că extinderea rutinei de îngrijire sub bărbie poate face o diferență vizibilă.

Cea mai bună cremă per total. O investiție care se vede

Dacă ești gata să investești într-un produs erou, Trinny London The Elevator Neck and Décolleté Concentrate, la prețul de 69 de lire, este considerat favoritul absolut. Formula sa bogată și super hrănitoare lasă pielea mai fină și mai fermă. Secretul stă în concentrația mare de ingrediente active, inclusiv un amestec de peptide care estompează liniile fine și alfa arbutină, un antioxidant cunoscut pentru capacitatea de a ilumina petele pigmentare.

Un ingredient cheie este Isodonis japonicus, o plantă care face valuri în industria de skincare din Japonia. În câteva săptămâni de utilizare, efectul de fermitate devine vizibil. Singurul mic dezavantaj? Lasă pielea ușor lipicioasă la atingere.

Nu trebuie să spargi pușculița pentru rezultate bune. Prai Ageless Throat and Décolletage Crème, la doar 23 de lire, este dovada. Se spune că se vinde un borcan la fiecare 60 de secunde la nivel mondial, și nu e greu de înțeles de ce. Este un produs accesibil și eficient, care promite îmbunătățiri în doar șapte zile.

Într-o analiză a celor mai bune produse de profil, publicată recent de Independent, această cremă a ieșit în evidență datorită amestecului de scualan, acid hialuronic și unt de shea pentru hidratare, plus vitaminele A, E și F. Deși pentru efecte vizibile asupra pielii lăsate este nevoie de perseverență, liniile fine încep să se estompeze rapid.

Sună promițător, nu-i așa?

Soluții pentru probleme specifice: pete, fermitate și riduri

Dacă te lupți cu anumite probleme, există formule specializate. Pentru pete pigmentare, Alumier MD Neck and Décolleté Firming Cream (£75) conține retinol încapsulat și un derivat de hidrochinonă care luminează pielea. Atenție însă, utilizarea sa impune aplicarea zilnică a unui produs cu SPF.

Când vine vorba de fermitate, Strivectin TL Advanced Tightening Neck Cream (£49) este numărul 1 în vânzări în SUA. Ingredientul său erou este o formă de niacină (vitamina B5) care întărește bariera pielii. După două săptămâni, liniile devin mai puțin vizibile. Un mic minus ar fi prezența uleiului de soia, care poate fi comedogenic pentru unele tipuri de ten.

Iar pentru liniile fine și riduri, Necessaire The Neck Serum (£64) este o opțiune excelentă. Cu un ambalaj minimalist și șic, acest ser fără parfum conține cinci tipuri de peptide care stimulează producția de colagen, lăsând pielea mai netedă și decolteul mai definit.

Texturi lejere și opțiuni pentru pielea sensibilă

Dacă nu îți place senzația de cremă pe piele, This Works Perfect Cleavage and Neck Serum (£45) are o formulă lejeră care se absoarbe în câteva secunde. După patru săptămâni de utilizare, liniile orizontale de pe gât arată mai estompate. Pentru pielea sensibilă, Meder Arma-Neck Cream (£115), creată de un dermatolog, folosește peptide puternice pentru a stimula colagenul și a calma iritațiile, fiind o opțiune blândă, deși mai costisitoare.

Și dacă vrei să simplifici la maximum rutina, poți alege o cremă 2-în-1. Clinique Smart Clinical Repair Lifting Face and Neck Cream (£53) este o formulă bogată, dar non-grasă, plină de peptide și acid hialuronic, ideală pentru tenul matur. După o lună de utilizare, pielea se simte și arată mai netedă, mai fermă și vizibil întinerită.