Imaginează-ți că ești la cumpărături, printre rafturi, și nu știi ce fond de ten să alegi sau ce cremă hidratantă e virală pe TikTok. Acum, în loc să cauți pe telefon, poți primi sfaturi personalizate direct în magazin. Gigantul american Walmart, cunoscut pentru modelul său simplu și fără pretenții, a decis să schimbe regulile jocului și angajează experți în frumusețe în sute de magazine.

Proiectul a început în 22 de magazine din Arkansas și Texas, iar compania plănuiește să extindă prezența acestor specialiști în peste 400 din cele 4.600 de locații din SUA până la finalul anului.

Mai mult decât un simplu raft de cosmetice

Te întrebi de ce o astfel de schimbare? Piața de beauty și îngrijire personală din SUA valorează 129 de miliarde de dolari, iar bătălia este acerbă. Walmart, rivalul său Target, dar și lanțuri specializate precum Sephora se luptă pentru a atrage clientele, oferind experiențe personalizate și spații interactive care să te încurajeze să vii în magazin, nu doar să comanzi online.

Și nu e doar o idee nouă. Acum un an, Walmart a testat conceptul de „beauty bar” în 40 de magazine, unde clientele puteau testa produse și vorbi cu consultanți. Acum, conceptul este prezent în sute de locații. Mai mult, în cadrul unui plan de remodelare a 650 de magazine, secțiunile de beauty sunt mutate în fața magazinului și sunt dotate cu display-uri speciale pentru produsele populare pe rețelele de socializare.

Ce înseamnă, de fapt, un expert în beauty?

Să nu te gândești la make-up artiști care îți fac un machiaj complet. Rolul acestor experți este diferit. Ei primesc o zi de training într-o academie a companiei și instruire continuă despre produse, tendințe sezoniere și interacțiunea cu clienții. Ei te pot ajuta să găsești nuanța potrivită de fond de ten sau să înțelegi ingredientele unui produs, dar nu aplică machiaj.

Helena Bacon, o studentă de 21 de ani care lucrează ca expert beauty, a povestit cum s-a schimbat rolul ei. Înainte, se ocupa de o zonă largă care includea farmacie și produse de îngrijire de bază. Acum, se concentrează exclusiv pe beauty.

„Înainte eram cam peste tot”, a spus ea. „Dar acum, că sunt doar în secțiunea mea, dacă cineva vine la mine și îmi cere o recomandare pentru ceva, … aș putea merge cu ei în acea secțiune și să spun: «Asta știu că este bun pentru problema pe care încerci să o rezolvi».”

Branduri premium și o nouă strategie

Odată cu experții, la raft au apărut și branduri mai scumpe. Printre ele se numără marca franceză de dermatocosmetice La Roche Posay, brandul australian de machiaj natural Nude by Nature și uneltele de coafat FHI Heat. Iar prețurile nu sunt mici. Anumite creme cu protecție solară La Roche Posay costă aproape 40 de dolari. Într-o analiză publicată recent, Independent arată că această mișcare face parte dintr-o inițiativă mai amplă a Walmart de a-și moderniza marfa și ambianța pentru a atrage cumpărători cu venituri mai mari. Și, hai să fim serioase, vedem deja cum branduri considerate de nișă, precum La Roche Posay, au devenit omniprezente în farmaciile de la noi, deci pasul către supermarketurile mari nu pare deloc SF.

Vinima Shekhar, vicepreședintele diviziei de beauty la Walmart SUA, a explicat clar strategia. „Nu încercăm să fim un Ulta sau Sephora. Avem diversitatea sortimentului pe care nimeni altcineva nu o are. Avem conveniența pe care nimeni altcineva nu o are. Ceea ce vrem apoi să facem este să adăugăm un nivel de servicii atât pentru asociații noștri, cât și pentru clienții noștri: «Iată ce este în tendințe. Iată ce este nou».”

O tendință care se extinde?

Walmart nu este singurul gigant care mizează pe atingerea umană. Target a anunțat în martie că va extinde sortimentul de produse de înfrumusețare de lux și va introduce personal cu expertiză sporită în 600 de magazine în această toamnă. Acolo, un nou departament numit Target Beauty Studio va înlocui parțial magazinele Ulta din interiorul locațiilor Target (parteneriatul se încheie în august).

Iar ideea s-ar putea extinde și în alte departamente. Potrivit lui Whitney Hunt, vicepreședinte de operațiuni la Walmart SUA, compania ia în considerare adăugarea de experți și în zona de electronice, de exemplu.

Într-o lume în care inteligența artificială pare să amenințe multe locuri de muncă, cererea pentru consilieri în frumusețe a rămas surprinzător de stabilă din februarie 2020. În schimb, anunțurile de angajare pentru marketing și dezvoltare software au scăzut cu peste 20% în aceeași perioadă. Salariul mediu pentru un expert în beauty era de 19,54 dolari pe oră în martie, cu aproximativ 2 dolari mai mult decât pentru alte joburi din retail. La Walmart, acești experți pot câștiga între 14 și 35 de dolari pe oră, în funcție de locație.