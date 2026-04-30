O apariție recentă a actriței Olivia Wilde a stârnit un val de îngrijorare și speculații pe internet. Prezentă la Festivalul Internațional de Film de la San Francisco pentru a-și promova noul film, „The Invite”, vedeta a afișat o siluetă extrem de subțire, iar un clip de pe covorul roșu a devenit viral, fanii întrebându-se ce se ascunde în spatele transformării sale dramatice.

„Ce naiba se întâmplă la Hollywood?”

Kelly Osbourne" loading="lazy" width="1200" height="675">

Totul a pornit de la un video din timpul unui interviu pe covorul roșu, care s-a răspândit rapid pe platforma X (fostul Twitter). Mulți utilizatori au început să compare imagini mai vechi ale actriței cu cele actuale, iar diferențele sunt, pe bune, șocante. Un fan a pus alături două interviuri, unul vechi și cel de acum, întrebându-se retoric: „Ce naiba se întâmplă la Hollywood în acest moment?”.

Comentariile au devenit rapid mult mai dure. Un alt utilizator, vizibil șocat de trăsăturile feței actriței, a scris fără menajamente: „Olivia Wilde arată ca un cadavru medical care a prins viață. Ozempic distruge femeile.” Valul de reacții a continuat, mulți căutând o explicație pentru această schimbare drastică. „Ce cauzează asta?”, s-a întrebat cineva, iar răspunsul cel mai frecvent a fost legat de Ozempic și alte medicamente pentru slăbit.

Presiunea perfecțiunii, o boală a industriei?

Iar discuția nu s-a oprit doar la Olivia Wilde. Numele ei a fost rapid alăturat altor vedete care au stârnit îngrijorări similare. „Mai întâi, Angelina Jolie a apărut arătând ca o fantomă a ceea ce a fost, iar acum Olivia Wilde pare că a exagerat cu GLP-1”, a scris un fan, adăugând: „Ce se întâmplă cu aceste actrițe?”. Într-o analiză a reacțiilor online, Theblast evidențiază cum aceste transformări readuc în discuție standardele nerealiste de frumusețe impuse de industrie.

Unii cred că vina aparține în totalitate industriei de divertisment. Un fan a postat o fotografie mai veche a actriței, în care părea mult mai plină de viață, și a comentat cu amărăciune: „Când presiunea de a fi perfectă este constantă, dezastrul este adesea ireversibil.”

Ba chiar, un utilizator a numit-o pe Wilde „Al patrulea călăreț al apocalipsei actrițelor de la Hollywood”, alături de Kelly Osbourne, Jenna Ortega și Erin Moriarty, care au generat și ele speculații aprinse din cauza schimbărilor lor fizice.

Nu este singurul caz. Kelly Osbourne a răbufnit

Înainte ca Olivia Wilde să intre în centrul atenției, Kelly Osbourne a fost cea care a trebuit să facă față unui val de critici pentru aspectul său. În luna martie, ea s-a simțit obligată să se apere de comentariile răutăcioase după apariția sa la BRIT Awards 2026, unde a acceptat un premiu în numele tatălui său, Ozzy Osbourne.

În loc ca momentul să fie despre moștenirea tatălui ei, discuția s-a mutat pe aspectul ei fizic. Răspunsul ei a fost tranșant. Kelly a subliniat că „există o cruzime specială în a răni pe cineva care în mod clar trece prin ceva dificil.” Nu este prima dată când reacționează, anterior numind „dezgustător” un comentariu care îi compara înfățișarea cu cea a unui „cadavru”.

O declarație mai veche a Oliviei contrazice totul

Numai că, în cazul Oliviei, lucrurile sunt și mai complicate și te pun pe gânduri. În urmă cu mai bine de un deceniu, într-un eseu din 2015 pentru revista Shape, actrița vorbea deschis despre acceptarea corpului după naștere și despre refuzul de a alerga după perfecțiune.

Ce spunea atunci? „Cred într-o lume în care de la mame nu se așteaptă să șteargă orice dovadă fizică a experienței lor de a naște.”

Declarația ei de atunci pare să vină dintr-o altă lume, dacă o comparăm cu presiunile de astăzi. Ea explica că vedea sportul ca pe un beneficiu pentru starea generală de bine, nu ca pe o unealtă pentru a atinge standarde de frumusețe. „Nu vreau să-mi pierd timpul luptând pentru o definiție subiectivă a perfecțiunii. Aș prefera să-mi reconstruiesc forța în timp ce dansez pe rupte”, mărturisea actrița. Rămâne întrebarea: ce s-a schimbat între timp?