Google dezvăluie ce se ascunde în spatele celor 3 opțiuni de pe pagina sa

Autor - Gabriela Tanase
Google folosește cookie-uri și date pentru a-și livra și menține serviciile, dar și pentru a urmări întreruperile și a proteja utilizatorii împotriva spamului, fraudei și abuzurilor. Compania măsoară, si, interacțiunea publicului pentru a înțelege cum sunt folosite serviciile sale și pentru a îmbunătăți calitatea acestora. cam asta se întâmplă în spatele cortinei.

Ce se întâmplă dacă apeși „Accept all”

Atunci când un utilizator alege opțiunea „Accept all”, Google va folosi cookie-urile și datele colectate pentru o serie de scopuri suplimentare. Printre acestea se numără dezvoltarea și îmbunătățirea de noi servicii. Dar, poate cel mai vizibil pentru utilizatorul de rând, este livrarea și măsurarea eficienței reclamelor. Practic, dai undă verde pentru afișarea de conținut personalizat și reclame, în funcție de setările tale.

V-ați întrebat vreodată cum de vă apar reclame la exact produsul pe care l-ați căutat acum o oră pe alt site? Ei bine, conținutul și anunțurile personalizate pot include rezultate mai relevante, recomandări și reclame adaptate pe baza activității anterioare din browserul respectiv, cum ar fi căutările anterioare pe Google.

RecomandariPeste 22 de milioane de oameni suferă de ochi iritați. Ce se ascunde în spatele mâncărimii

Opțiunea „Reject all” nu oprește tot

Aici lucrurile stau puțin diferit față de cum s-ar crede la prima vedere. Dacă un utilizator alege „Reject all”, Google nu va folosi cookie-urile pentru aceste scopuri suplimentare, precum personalizarea avansată a reclamelor. Numai că asta nu înseamnă că scapi de tot.

Conținutul nepersonalizat este în continuare influențat de factori precum conținutul pe care îl vizualizezi în acel moment, activitatea din sesiunea de căutare activă și locația ta generală. Și reclamele nepersonalizate sunt, la rândul lor, influențate de conținutul vizualizat și de locația generală. Stai puțin, cum vine asta?

Deci reclame tot vezi.

RecomandariChef Ruthie Rogers dezvăluie secretul celor 48.000 de prăjituri vândute la Londra

Pe bune, diferența majoră este că ele nu mai sunt croite pe baza istoricului tău pe termen lung.

A treia cale și controlul tău

Există și o a treia variantă, butonul „More options”. Acesta oferă informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate. E drept că nu mulți au răbdarea să intre acolo. Google menționează (destul de clar, de altfel) că folosește cookie-uri și date pentru a adapta experiența astfel încât să fie adecvată vârstei, dacă acest lucru este relevant.

Iar pentru cei care vor să preia controlul, compania indică o adresă directă unde utilizatorii pot merge oricând pentru a-și revizui setările: g.co/privacytools.

RecomandariAbsolutely dezvaluie povestea celor 20 de tinute create pentru turneu
