La 30 de ani, Abigail Breslin, fetița adorabilă din „Little Miss Sunshine”, vorbește deschis despre dramele care i-au marcat viața. Rolul care i-a adus o nominalizare la Oscar la doar zece ani a ascuns, de fapt, începutul unei lupte cu anxietatea, tulburările alimentare și traume profunde. Astăzi, actrița este o voce puternică pentru cei care se confruntă cu probleme similare.

Nesiguranța din spatele rolului de Oscar

În 2006, întreaga lume o cunoștea drept Olive Hoover, fetița care voia să câștige un concurs de frumusețe. Numai că, în spatele camerelor, realitatea era diferită. Deși nu a dat niciodată vina pe film pentru problemele ei, Abigail a recunoscut că anumite scene au făcut-o să se simtă nesigură. Într-un podcast din 2024, ea a mărturisit că „purtam ceva ca să-mi mărească burta.”

Iar comparația cu celelalte fete de pe platou a lăsat urme adânci. „Am avut cu siguranță un moment de nesiguranță profundă când am văzut toate celelalte fete din concurs și m-am întrebat: Eu sunt cea urâtă?”

Anxietate, anorexie și bulimie

Lupta ei a continuat mult după încheierea filmărilor. La doar 13 ani, a fost diagnosticată cu anxietate, iar la 15 ani, cu anorexie și bulimie. V-ați fi gândit la asta văzând-o pe marile ecrane? E drept că multă vreme a ascuns aceste probleme. „O vreme m-am simțit rușinată de aceste etichete și de stigmatul atașat lor. Acum le văd ca parte din cine sunt… Fiecare zi în care nu am un atac de panică este o victorie,” a dezvăluit ea în 2020.

Recent, a reacționat dur când a aflat că Alabama Barker, fiica lui Travis Barker, folosea medicamente pentru slăbit din cauza comentariilor online. „Asta mă întristează enorm… faptul că ea a început să le ia din cauza comentariilor online este absolut devastator. Vă rog, fiți mai buni. Nu aveți idee cât de traumatizante pot fi astfel de comentarii.”

Abuzul care i-a adus un diagnostic de PTSD

Una dintre cele mai dureroase mărturisiri a venit când a vorbit despre agresiunea sexuală suferită în adolescență din partea unui fost iubit. Nu a raportat incidentul la poliție, iar motivele sunt sfâșietoare. „Nu am raportat din multe motive. În primul rând, eram în stare de șoc și negare totală. Nu voiam să mă văd ca o ‘victimă’, așa că am suprimat totul și am pretins că nu s-a întâmplat.”

Dar frica a jucat un rol la fel de mare. „Eram într-o relație cu agresorul meu și mă temeam că nu voi fi crezută… mă temeam că, dacă cazul nu ar fi dus nicăieri, el ar fi aflat și m-ar fi rănit și mai mult.” În urma traumei, Abigail a fost diagnosticată cu tulburare de stres post-traumatic (cunoscută ca PTSD) și încă se luptă cu efectele. „Încă am flashback-uri, încă am coșmaruri, încă tresar când cineva mă atinge pe neașteptate.”

Lupta publică împotriva body shaming-ului

În 2016, actrița a criticat public o reclamă a Gold’s Gym care sugera că un corp în formă de pară nu este potrivit pentru o fată. Reacția ei a fost tranșantă.

„Sunt sincer dezgustată de asta… lucruri ca acesta sunt motivul pentru care fetițele de 9 ani dezvoltă tulburări alimentare.”

Și a continuat, subliniind ipocrizia mesajului: „Mă întreb dacă pentru Gold’s Gym e în regulă ca bărbații să aibă corp în formă de pară?”

Tragedia personală și noul început

În februarie 2021, viața i-a adus o nouă lovitură. Tatăl ei, Michael, a murit la 78 de ani din cauza COVID-19. Mesajul postat atunci a frânt inimile fanilor: „Wow. E greu să scriu asta… Sunt în șoc și devastată. Tata era un om amuzant, energic, tenace, rebel, inteligent, dulce, incredibil… Și noi îl iubeam. Și îl vom iubi mereu.”

Astăzi, Abigail Breslin este căsătorită cu Ira Kunyansky și își continuă cariera în film. Deși drumul ei a fost presărat cu provocări imense, a reușit să transforme durerea într-o voce care inspiră. În 2024, distribuția din „Little Miss Sunshine” s-a reunit la 20 de ani de la lansare, marcând un moment emoționant și un nou capitol pentru actrița care a cucerit o lume întreagă.